第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「ゴジラ-1.0」を手がけた山崎貴監督の出身地、松本市に本物そっくりの「ゴジラ」が出現したという情報をキャッチし、取材してきました。





大和洋介記者

「公民館や体育館が入る松本市の複合施設です。（施設入る）こちらにいるということなんですが…いました！いました！ゴジラです！ゴジラです！体長は3.5メートルだそうです！」





その迫力に子どもたちもびっくり！

先週土曜日18日、松本市の「ゆめひろば庄内」でお披露目された大きなゴジラの模型です。



松本市出身の山崎貴監督が手掛けた「ゴジラ-1.0」がアカデミー賞の視覚効果賞を受賞したお祝いとして地元住民の有志で作る「庄内盛々会」が今年5月から5か月余りかけて完成させました。



盛々会は地域の絆を深め、地元を盛り上げようと集まった50代から70代を中心としたおよそ30人の組織で多くのメンバーが子どものころゴジラに刺激を受けた世代です。今を生きる子どもたちにも喜んでもらいたいと、今回、立ち上がりました。



映画に登場するゴジラの体長は50メートルほどだということですが、およそ14分の1の縮尺バランスで160個のパーツを用意し、ベニヤ板や竹材で補強しながら組み立てました。仕上げの作業では、地元の子どもたちが黒く着色した新聞紙を使ってゴツゴツした質感を表現しています。



今回は、松本工業高校の教諭の協力を得て、口が開く仕掛けや背びれを光らせる演出も加えられました。制作に当たっては山崎監督が所属する白組や東宝にも許可を得て、よりリアルさを追求したというゴジラ模型。子だもたちにもその熱意が伝わったようです。



子ども

「めちゃくちゃいい！」

「すごくかっこいい！」

「背中のゴツゴツ感がいいと思いました」

「あんなに高くてすごかった」

「映画館みたいだった」



完成したゴジラ模型の姿を写真で見たという山崎貴監督も、メッセージを寄せてくれました。





「故郷松本でこのような試みがされているということはとても面映い気持ちになりますが同時に誇らしくうれしい気持でもいます。想像以上に大きく、僕の知る限りマイナスワンゴジラ史上最大の立体物になると思います。大きさ！迫力！本当にお疲れさまでした」



制作した「庄内盛々会」大嶋健資会長

「山崎さんに何とか認められたいと、だから（山崎）先生が目をこちらにちょっとでも向けてくれないかということでスタートしていますからいい加減なものを作れない。たくさんの人が喜んでくれたし保育園児とか小学生が来てものすごく喜んでくれているので、やって良かったと思う」



大人も、子どもも一緒になって夢中になれるゴジラ。この模型は、松本市の「ゆめひろば庄内」でしばらく展示しているということです。