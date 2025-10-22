【劇場版ゾンビランドサガ】クライマックスPV公開！ 追加キャストに小野大輔
10月24日（金）より全国公開となる劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。フランシュシュの未来に期待が高まるクライマックスPVが公開。さらに、新キャラクターが発表され、小野大輔の出演が発表された。
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕するー！
この度、公開を目前に控え、さらにフランシュシュの未来に期待が高まるクライマックスPVが公開。さらに、新キャラクターが発表され、小野大輔の出演が明らかとなった。
映像では、佐賀一帯が炎に包まれる様子や、フランシュシュの解散を予感させる不穏なシーンから幕を開ける。しかし、謎多きフランシュシュのプロデューサー・巽幸太郎の「心配ご無用。全て計算の内です。」というコミカルな切り込みにより、そのシリアスな展開が一変。佐賀万博のアンバサダーに就任したフランシュシュが、万博での ”フランシュシュ史上最大級のライブ開催” を控え、意気揚々と準備を進める姿が描かれる。ところが、そんな希望に満ちた日々を打ち砕くように、突如として佐賀を襲うのは――まさかの宇宙人襲来！？ さらに、これまで唯一自我に目覚めていなかった伝説の山田たえがついに覚醒するという衝撃の展開も。SAGAアリーナでの最高のライブに向け、宇宙人に立ち向かうジャージ姿のフランシュシュの雄姿も印象的に描かれている。はたしてフランシュシュは、佐賀を、そして世界を守り抜き、最高のライブを成し遂げることができるのか――！？
「 ”ゾンビランドサガプロジェクト” 。その未来のために。」という力強い言葉で締めくくられた本映像は、フランシュシュの未来に大きな期待を抱かせる内容となっている。
笑いあり、涙あり、全てが詰まった究極のエンターテインメント！ 空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーに乞うご期待。
また、本PVの中で、「オペレーションフランシュシュ、開始！」と叫び声をあげている「ゆめぎんが」の職員・天吹直正役を小野大輔が担当することが発表された。直正は、二階堂サキの親友の娘である天吹万梨阿の父親でもあり、本PVのシーンからもフランシュシュと大きく関わる役割を担うことがうかがえる。
あわせて、公開となった場面カットでは、「佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが」の館内でさくら、リリィ、たえに見守られながら緊張の面持ちで話す直正の姿や、暗闇の中、下からライトに照らされ、恐怖心を煽られる直正の顔が描かれている。さらに、宇宙人の一部（！？）を目元に装着した衝撃的なカットも！ はたしてこれが宇宙人と戦うヒントとなるのか＿＿！？
そして、タモリ！？（ジョニー志村）と巽幸太郎役・宮野真守＆フランシュシュが劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の魅力を語る『笑ってよかばい テレフォンショッキン』が10月20日（月）正午より毎日公開中だ。明日23日は紺野純子役・河瀬茉希が登場。こちらもチェックしてほしい。
