【薬屋のひとりごと】TVアニメ第3期と劇場版の制作決定！ 劇場版は原作者・日向夏による完全新作ストーリー！
アニメ『薬屋のひとりごと』の2周年記念PVが公開、TVアニメ第3期＆劇場版制作決定、スーパーティザービジュアルが公開された。また、第1期・2期を映画館で楽しめる振り返り上映会も決定。さらにSPイベント〜夏の園遊会 2026〜の追加キャストが発表された。
＞＞＞スーパーティザービジュアルやコメント画像をチェック！（写真11点）
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。
【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている作品だ。
今回、アニメ『薬屋のひとりごと』2周年記念PVが公開された。多くの視聴者を魅了した、猫猫のアイコニックなシーン「これ、毒です。」から映像がスタート。TVアニメ第1期から、多くの視聴者の涙を誘った第2期のラストまでを、歴代OPテーマ『花になって』（緑黄色社会）、『アンビバレント』（Uru）、『百花繚乱』（幾田りら）、『クスシキ』（Mrs. GREEN APPLE）とともに振り返る。
さらに、映像の中で「TVアニメ第3期＆劇場版制作決定」「振り返り上映会の実施」「SPイベントへの追加キャスト情報」が公開された。
2025年7月にTVアニメ第2期放送が終了し、続編の制作が発表されていた本作。なんとその ”続編” が、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期と劇場版『薬屋のひとりごと』であることが明らかになり、あわせてスーパーティザービジュアルが公開された。
TVアニメ第3期は、2026年10月より日本テレビ系にて分割2クールでの放送が決定。第1クールは2026年10月、第2クールは2027年4月より放送開始を予定している。国を襲う災害の予兆、人々を惑わす謎の巫女、そして壬氏に課せられ皇弟としての責務。物語は後宮から市井へと舞台を移し、猫猫と壬氏には新たな試練が待ち受ける。監督は、TVアニメ第2期の監督も務めた筆坂明規が務める。
そして、シリーズ初の劇場版となる劇場版『薬屋のひとりごと』が2026年12月に公開することが決定。ストーリー原案を原作者・日向夏が担当し、完全新作ストーリーとなる。監督は、TVアニメ第1期のシリーズ構成・監督、そして第2期ではシリーズ構成・総監督を務めた長沼範裕が務める。一体どんな物語が展開されるのか、続報をお見逃しなく。
あわせて公開されたスーパーティザービジュアルでは、決意の表情を浮かべる猫猫の瞳が印象的に描かれている。猫猫の周囲には炎のようなものも描かれ、「その瞳にゆらめくは 極上の謎（ミステリー）」というキャッチコピーも入り、今後の物語の展開に期待が高まるビジュアルとなっている。
本作を映画館で楽しむことができる振り返り劇場上映会の実施が決定。2月15日（日）を皮切りに、全国五都市にて隔週6話ごとで5月末まで順次実施される。さらに第1期初回の2月15日（日）、第2期初回の4月12日（日）にはキャスト登壇の舞台挨拶も実施決定。第1期舞台挨拶には、猫猫役悠木碧、壬氏役大塚剛央、羅漢役桐本拓哉が、第2期舞台挨拶には、悠木碧、大塚剛央、そして子翠／楼蘭役の瀬戸麻沙美が登壇する。詳細は後日発表される。
また、25年3月末の東京会場からスタートしたＴＶアニメ『薬屋のひとりごと』展のアジア各都市への巡回が決定！11月の香港会場からスタートし、その後中国本土やバンコク、クアラルンプールなど巡回予定です。情報解禁に合わせて、アジア展限定ビジュアルも解禁となりました！
アジア展限定の展示エリアも増設予定なのでお楽しみに！
さらに、シリーズ初のイベントとなる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。
すでに発表となっていた猫猫役・悠木碧、壬氏役・大塚剛央の他、6名の豪華キャストが登壇することが決定。高順役 小西克幸、玉葉妃役 種崎敦美、子翠／楼蘭役 瀬戸麻沙美、小蘭役 久野美咲、馬閃役 橘龍丸、羅半役 豊永利行の計8名でステージを盛り上げる。
イベントでは、第1期・第2期の生アフレコや新作の朗読劇、作品トークなど内容盛りだくさん。本イベントのチケット優先販売申込み券は、2025年10月15日（水）に発売開始したTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に特典として封入されているのでお見逃しなく。チケットの申し込みは、2026年1月31日（土）23：59までとなっている。
最後に、2周年を記念して原作者・日向夏、悠木碧、大塚剛央のコメントが到着した。
悠木は、「諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。それだけでなく、劇場版まで〜！？ しかも先生が書く完全オリジナルストーリー！？ とんでもないもんが降ってきましたよ…！ 本当に本当に楽しみです！ 公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！」と喜びと驚きを交えながらコメント。
壬氏役大塚は、「第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！ それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！ これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！」とコメント。
今後の情報もお見逃しなく。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
