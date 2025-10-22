お笑いコンビ「ジャルジャル」の後藤淳平（41）が、22日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。ネタ作りについて明かした。

この日は水曜パートナーの「東京03」飯塚悟志と共演。共にキングオブコント王者であるコント職人どうし、ネタ作りについて盛り上げった。

2018年から毎日YouTubeにネタを投稿しているジャルジャル。飯塚が「タイプも違うし、毎日YouTube更新とか考えられないので…何本あるんですかネタ？」と振ると、後藤は「YouTubeは持ちネタ8000本あるんで、それが尽きるまで上げますってことで始めた」。飯塚は「どこまでほんとなの？（FUJIWARA）原西さんのギャグ1兆個とあんま変わんない」と大笑い。

ネタ作りについては「年々スムーズになってきました。煮詰まるの嫌なんで僕たち。煮詰まらないような作り方になってきて、量産できるようになってきました」といい、単独ライブの度に150本作成、ボツになったものをYouTubeに投稿していることを明かし「適当にやってる。1本のハードルが僕たち低い」と、その場のノリで作っていると語った。

1日に何本作るのかと聞かれると「最近はもう決めてて。1回の集まりで10本作る」といい、所要時間が「スムーズな時は1時間半」と1本あたり10分弱で作ると告白。飯塚を「えぇーーー！？そんなことある！？信じられない」と仰天させた。