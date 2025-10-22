プロ野球ドラフト会議は23日、都内のホテルで行われる。“本番”前日の22日に各球団が前日会議を開き、この日までに3球団が1位指名を公表した。

12球団最速だったのは広島。13日に創価大の立石正広内野手を指名すると公表した。広島の1位指名公表は4年連続で、田村恵スカウト部長は「逆方向に長打が打てるし、何より勝負強い。近い将来の4番候補として、1番高い評価をさせてもらった」と説明した。

西武は21日に明大・小島大河捕手を1位指名すると公表。広池浩司球団本部長は捕手一本での評価と明かしたうえで「打撃の評価がトップクラス。打球も速い。そういうところも魅力」と理由について語った。

巨人は22日の前日会議後に鷺宮製作所の竹丸和幸投手の1位指名を公表。最速150キロで、社会人2年目はエースとしてチームを東京第1代表で都市対抗に導いた即戦力左腕に狙いを定めた。

その他の球団は未公表。阪神・藤川球児監督は「ご縁ですね」、ヤクルト・池山隆寛新監督は「ヤクルトを背負って立てる伸びしろのある選手を」、ロッテ・サブロー新監督は「7人ぐらいに絞れた」と語るなど、指揮官ごとに思いはさまざま。楽天の石井一久GMは「1位はピッチャーでいこうかなと思います」と明言している。また、日本ハム・新庄剛志監督は「僕の強運はたぶん引ける」とくじ引きに自信を見せた。