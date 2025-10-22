タレントの磯山さやか（41）が、喜びの報告を動画で投稿し、祝福の声が寄せられている。

2025年7月7日にYouTubeチャンネルを更新し、赤い水着姿でポーズを決めるカレンダーの撮影風景を公開していた磯山。「ヘルシーで美人で可愛い！」「なんか若くなってる気がする」などと話題になっていた。

25周年記念写真集の完成を報告

10月20日に更新したInstagramでは、22日発売のデビュー25周年を記念した写真集『余韻』が完成したことを動画で報告。「磯山さやか 25周年記念写真集 出来上がりました『余韻』いぇーい、こんな感じです。やっとでございます。オーストラリアのケアンズって、海行くことなかったんですけど、今回は島に行ったので、こういう…海しか見えない笑。きれいな海が見られてね、王道のグラビアも撮れたので、その辺もちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。」と語っている。

この投稿にタレントの熊田曜子が「いいね！」を付けて反応したほか、ファンからも「完成おめでとうございます。早く余韻に浸りたい」「完璧すぎる」など、祝福の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）