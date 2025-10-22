ガソリン税の暫定税率廃止に向け、自民、日本維新の会、公明の３党は２２日、ガソリンへの補助金を年内に暫定税率（１リットル当たり２５・１円）と同水準まで引き上げる方向で検討に入った。

実現すれば、暫定税率廃止と同様の価格引き下げ効果を見込める。１１月上旬までに、立憲民主、国民民主、共産を加えた与野党６党での合意を目指す。

２２日の自民、維新、公明の税制調査会長による会談で、補助金を段階的に引き上げていく方針を確認した。政府は現在、ガソリン１リットル当たり１０円の補助金を出している。３党は１１月中旬から補助金を段階的に５円ずつ引き上げ、１２月下旬には２５・１円程度を補助することを検討している。価格を徐々に下げることで、ガソリンの買い控えや需要の急増を避ける狙いがある。

高市首相は臨時国会で暫定税率の廃止法案成立を目指す方針を掲げているが、実際の廃止は年明けとなる可能性がある。３党は補助金の引き上げを早期に始めることで、消費者の負担を抑えたい考えだ。

自民税調の小野寺五典会長は「今の基金で２５・１円まで補助を引き上げる財源はある。スピード感を持って合意できるよう、各党に働きかけていく」と述べた。

与野党協議では、暫定税率を廃止した場合の財源として、法人税を優遇する「租税特別措置」や、金融所得課税、自動車課税を見直す案が示された。３党は週内にも会合を開き、代替財源などについて協議する。