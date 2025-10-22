【義母のスパイ、正体は！？】出産を機に退職！マイホーム資金が貯まらない…＜第1話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第1話 俺の実家で暮らさない？
【編集部コメント】
うーん……。初っ端から不穏な空気が流れはじめましたね。そもそもマイホームが欲しいのであれば、仕事を辞める前にもう少し考えるべきだったでしょう。マイホーム資金を貯めたい一心で義実家との同居を決断するのは、少し安易な選択に感じます。人生は目標を決めて逆算で考えるといいのではないでしょうか。まぁそれがわかっていたら、こんな行動とりませんよね。マイホーム資金が貯まるまで「期間限定」の同居ということのようですが、チヒロさんはあまり気が進まない様子。さて、物語はここからどう動くのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
