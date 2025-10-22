株式会社MUSINは、オーディオブランド「iBasso Audio」より、新開発のポータブルDAC/AMP『D17 ATHERIS』を10月24日に発売する。予約は10月17日より開始された。価格は265,320円（税込）。

（関連：【画像】iBasso『D17 ATHERIS』《詳細・デザイン一覧》）

R2R DACと1bit DACという2つの異なるフラッグシップテクノロジーを1台に統合した“デュアルディスクリートDAC構成”を採用。自然で柔らかいアナログライクな音質と、超高精細なデジタルサウンドの両立を実現している。

◼︎2つのDACを切り替えるアーキテクチャ

『D17 ATHERIS』の心臓部は、R2R DACと自社開発1bit DACを組み合わせたデュアルアーキテクチャにある。ユーザーは設定項目「DAC Mode」から「OS」「NOS」「SD」の3モードを切り替え可能で、楽曲のジャンルや好みに応じて最適な再生特性を選択できる。

R2R DACは、超高精度フィルム抵抗器284個を用いた4chフルバランス構成で、アナログ的な温かみを再現。一方の1bit DACは、64枚のPWM-DACを搭載し、FPGA-Master 3.0テクノロジーにより極限まで精密なクロック制御を行うことで、情報量豊かでシャープな音像を描き出す。

◼︎FPGA-Master 3.0とデュアルフェムトクロックによる高精度制御

FPGA-Master 3.0は、iBasso独自の高精度デジタル制御システム。Accusilicon製フェムトクロック2基を搭載し、ナノ秒単位のタイミング精度でクロックジッターを低減。R2R DACと1bit DACを同時補正し、純度の高い再生を実現する。音源のディテールや音場の奥行きをリアルに描写し、ハイエンド据置機にも匹敵する安定した再現性を持つ。

アンプ部には、KORG製Nutube 6P1真空管を2本搭載。アノードに24V高電圧を採用することで、真空管特有のまろやかさとダイナミズムを両立した。TI製バッファBUF634Aとの組み合わせにより、32Ω負荷時で1200mW＋1200mWという高出力を実現。ハイインピーダンスヘッドホンも余裕で駆動できる。

ボリュームは、iBasso自社開発の24段4セクションアッテネーターを搭載。アナログ回路とデジタルDSPの両方で制御することで、音質劣化を抑えながら精密な音量調整を可能にしている。チャンネル間バランス誤差は±0.1dB以下。従来比10分の1サイズの小型設計ながらも、上位機に迫る操作感を実現した。

◼︎製品仕様

・製品名：D17 ATHERIS・ブランド：iBasso Audio・発売日：2025年10月24日・予約開始日：2025年10月17日・価格：265,320円（税込）・販売元：株式会社MUSIN・DAC構成：R2R DAC＋1bit DAC（デュアル構成）・DACモード：OS／NOS／SD・出力端子：4.4mmバランスPO／4.4mmバランスLO／3.5mmシングルエンドPO／3.5mmシングルエンドLO・出力：1200mW＋1200mW（32Ω時）・ゲイン設定：DAC Gain（High／Low）、AMP Gain（High／Low）・クロック：Accusilicon製フェムトクロック×2（FPGA Master 3.0制御）・真空管アンプ：Nutube 6P1×2（24V駆動）・電源：USB-C充電（5V/2A、QC3.0対応）・連続使用時間：約15時間／充電時間：約3時間・サイズ：145×86.3×31.6mm・重量：470g・THD+N：-104dB（R2Rモード時）・S/N比：最大126dB・対応フォーマット：PCM768kHz／DSD512対応・入出力：USB-C／同軸／光デジタル／ライン出力

（文＝リアルサウンドテック編集部）