¾Ð´é¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä
¡¡Éã¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Êì¤Ï¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ä¡£¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖShockwave»È¤Ã¤Æ¤¿¤Ò¤È¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢1996Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥«¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥¦¥§¡¼¥Ö¡×(¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯)¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïkainatsu(¹ÃÈåÌ¾ÅÔ¡¢42)¡£¡ÖÄã²»¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤¹¤ë¤Î»Â¿·¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²»³Ú¤¬Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÎØ³Ô¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¡¢CD¡¢MD¡¢iPod¡¢¡¢Â¿´¶¤Ê»×½Õ´ü¤Ë¤³¤³Á´Éô¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤¿¤·¤ÏÌÌÇò¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä´¶³´¿¼¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í¤µ¤ó¤ÈºÇ¶áÃÎ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤¹¤Û¤É¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡Ä¡×¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡kainatsu¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¸µ½÷Í¥¤ÎÃÝÅÄ¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡£2005Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¡Ökainatsu¡×¤Ë²þÌ¾¡£14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£