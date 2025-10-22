à´ØÀ¾¤Î°ïºàá¥¢¥Ê¤ÎÍñ¡Öº¿¹ü¤¬¥Á¥é¥ê¥º¥à!¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó!¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Ç¤Îà²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025²Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿²Æ¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â»É·ã¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿·¤·¤¤²Æ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ðµ¨Àá¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤ÇµÞ¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î²Æ¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹´ØÀ¾¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ°ª¡£
¡¡Ã¸Ï©Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½ãÇò¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤È¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Î²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ö²Ð¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿à²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ö²Ð¤è¤ê¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº¿¹ü¤¬¥Á¥é¥ê¥º¥à!¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£