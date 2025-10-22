¡Ö²¿¤âÃå¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×àÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±á¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î»êÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ÁÂç¤¤µ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ë¡×
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î»êÊõ¡×ÞÕ¿È¤Î1Ëç
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎëÌÚÀ»(¤¿¤«¤é)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤È¡¢11·î28Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖSanctus¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Á´¿ÈàÆ©¤±Æ©¤±á¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¼¡¢²¿¤âÃå¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¹ñÊõµé¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶»¤Î·ÁÂç¤¤µ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¼çºÅ¤Î¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2017¤Ë±þÊç¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡£19Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©SPA¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î»êÊõ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¡£