食感は｢しっとり､もちもち｣ 期間限定ベーグル専門店オープン 来月3日まで アミュプラザ鹿児島
人気のベーグル専門店が鹿児島市に期間限定でオープンしました。しっとり、もちもち食感が売りのベーグル。この時期に食べたい、秋の味覚が楽しめるものもあります。
（間世田桜子キャスター）
「22日から期間限定でオープンしているベーグル専門店。店頭には様々な種類のベーグルが並んでいます」
独自の製法でつくられており、その食感は、「しっとり、もちもち」。柔らかいため小さな子どもでも食べやすく、時間が経っても硬くなりにくいのが特徴です。
王道のプレーンをはじめ、おかず系から甘いものまで、15種類のベーグルが販売されています。
この時期ならではの、秋の味覚、カボチャや安納芋を使用したものも。試食した人は。
（客）
「パンプキンの香りが広がってモチモチで美味しかった。早起きしてあたためて食べたい」
「ふわふわもちもちと書いている通り。ふわふわしていて食べやすかった」
一番人気の「ブルーベリー」をいただきました。
（間世田桜子キャスター）
「もっちもちです。やわらかくて食べやすい。甘酸っぱい大粒のブルーベリーが入っていてほんのり甘くてバランスがいい」
（アルテゴ営業本部イベント販売事業部 田部祐二 部長）
「通常の直営店では250円前後のものが多いが催事は一律税込230円。まだ鹿児島は出店していなかったので新しいファンを獲得するために出店した」
「BAGLE＆BAGLE」は、11月3日までアミュプラザ鹿児島の本館地下1階に出店しています。