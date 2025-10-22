岬なこのフォトブック『いろいろなこ』

写真拡大

　人気声優・岬なこのフォトブック『いろいろなこ』が10月24日に発売され、同日に限定表紙の電子版も発売されることが決した。

【写真】彼女感やばい！ツインテール姿の岬なこ　フォトブックの収録カット

　ゲーマーや受験生、メイドやダンサーなど、さまざまな住人に岬なこさんがなりきる、声優グランプリの連載「メゾン・ド・ナコ」の2年分をまとめたフォトブック。

　フォトブックには連載の未公開カットのほか、出身地・兵庫県で撮影した新規撮り下ろしカットもたっぷり収録。全20ポーズ以上の大ボリュームとなる。

　アクリルフィギュアやアナザーフォトブックなど、法人ごとの特典のほか、サイン会の応募も受付中。

書名：岬なこフォトブック いろいろなこ
発売日：2025年10月24日(金)
価格：3,960円(税込)
仕様：A4　オールカラー　
発行：イマジカインフォス