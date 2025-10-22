声優・岬なこ、メイドやダンサーなど…“住人”になりきる フォトブック限定表紙の電子版も発売決定
人気声優・岬なこのフォトブック『いろいろなこ』が10月24日に発売され、同日に限定表紙の電子版も発売されることが決した。
【写真】彼女感やばい！ツインテール姿の岬なこ フォトブックの収録カット
ゲーマーや受験生、メイドやダンサーなど、さまざまな住人に岬なこさんがなりきる、声優グランプリの連載「メゾン・ド・ナコ」の2年分をまとめたフォトブック。
フォトブックには連載の未公開カットのほか、出身地・兵庫県で撮影した新規撮り下ろしカットもたっぷり収録。全20ポーズ以上の大ボリュームとなる。
アクリルフィギュアやアナザーフォトブックなど、法人ごとの特典のほか、サイン会の応募も受付中。
書名：岬なこフォトブック いろいろなこ
発売日：2025年10月24日(金)
価格：3,960円(税込)
仕様：A4 オールカラー
発行：イマジカインフォス
