子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。

現況について綴りました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 帯状疱疹は「傷痕が 髪の毛の中だから 治りにくくて」 現況明かす





古村比呂さんは、ブログのフォロワーからの質問に答えるカタチで、自身の帯状疱疹の状況について報告し「帯状疱疹は あともう少しかと 傷痕が 髪の毛の中だから 治りにくくて」と、投稿。



続けて「家にいる時は 頭を流れる川となった 帯状疱疹あとを 左(多)右(少)に分けて 髪を縛って 通気性を良くしています」と、明かしました。





そして「ポイントは メイちゃんのように 耳の上で結ぶこと！」「メイちゃん気分で 免疫アップ」と、アニメーション映画『となりのトトロ』のキャラクター「草壁メイ」の髪型に例えて説明しました。





最後に、古村比呂さんは「ただ 突然の来客時に備えて キャップは近くに 置いておかなくちゃね」と、綴っています。





古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。







2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。









