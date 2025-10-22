タレント井口綾子（28）が22日、インスタグラムを更新。子宮頸部（けいぶ）高度異形成のため、手術を受けたことを報告した。

井口は「先日『子宮頸部 高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました!」と報告し「正直、この投稿をするかすごく悩みました。でも、同じように不安を感じている方や、忙しくて検診を後回しにしてしまっている方がいるならば、この投稿を見て何かのきっかけに少しでもなればと思い、書くことにしました」と報告に至った経緯を明かした。

井口は「『そういえば子宮頸がんの検査を受けたことない気がするな』と思い出し、まあ大丈夫だろうと思いつつ、その日は時間があって先生にもオススメされたので、ついでに検査を受けたのがきっかけでした」とし「でも結果は精密検査が必要とのことで、今まで健康診断でも何も引っかかったことがなかった私は『えっ?本当に?』と本気で驚きました。大学病院で再検査をすると、『中等度異形成』と診断。中等度だと正常に戻る可能性もあるとのことで経過観察となり、そのときもどこかで『それなら大丈夫かな』と深く考えきれていませんでした。ですが一年後の検査で『高度異形成』に進行していて、『手術が必要です』と 手術をすることで妊娠・出産に影響が出る可能性もあると知り、『もう少し待つべき?他の方法は?』と正直、不安でいっぱいでした」と思いを吐露した。

井口は「手術を終えた今は、あの時"なんとなく"でも検診に行って本当によかったと思っています」と記し「『自分は平気』と思っている方ほど、忙しくて後回しにしてしまっている方ほど、どうか一度だけでも、自分の体と向き合う時間を作ってほしいです。この投稿が、誰かが自分の体を大切にするきっかけに少しでもなれたら嬉しいです」と訴えた。