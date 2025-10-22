°æ²¬°ìæÆ¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¡©¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡Ö·ë¹½¡¢¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤Î³¬µé¤Ç¤âÃ£¿Í¤Î°è¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ËÆ£²íÀã»á¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ô£ò£å£á£ó£õ£ò£å¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç¡¡£Ð£ò£ï£í£ï£ô£é£ï£î¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ï£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£µ°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±³¬µé¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£°ËÆ£»á¤Ï°æ²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢µ»½Ñ¤Ç¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Ä¹¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤µ¡¢°Õ³°¤ÈÅÝ¤¹¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê£×£Â£ÁµÙÍÜ²¦¼Ô¤Î¡ËÄé¡ÊÀ»Ìé¡Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¡£¤¢¤È¡¢£×£Â£Ã¡Ê²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ë¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¡Ê°æ¾å¡ËÂó¿¿¤¬¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£»á¤Ïà³¬µé¤ÎÊÉá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê°æ²¬¤Ï¡Ë¥×¡¼¥Þ¡Ê£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ë¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¡£ÇÏÎÏ¤È¤«¡£¤À¤±¤É¡Êº£Ç¯£µ·î¤Î¡ËºÆÀï¤Î»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯Àï¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¡£¡Ê¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤â¡Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥ï¡¼¤È¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤«¤Ç¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£±£²¥é¥¦¥ó¥É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£·ë¹½¡¢¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¤É¤Î³¬µé¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã£¿Í¤Î°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£