±ÊÌî¡¡Åìµþ¤ÇÊ¹¤¯Êý¸À¤Ë»ä¸«¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤À¤â¤ó¡£ÉÔ¼«Á³¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÌî¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢£²£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©½Ð¿È¤Î±ÊÌî¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÊ¹¤¯Êý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤À¤â¤ó¡£ÉÔ¼«Á³¤À¤â¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¡Ê¾åµþ¡ËÅö»þ¤ÏÅìµþ¤Ç¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤ã¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Öº£¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÊý¸À¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÁ´¹ñ°ì½ï¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¼óÅÔ¤Î¤¹¤´¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡ÊÅìµþ½Ð¿È¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ë¡Ø²¶¤ÏÅìµþ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ì¤òÊ¹¤¯ÅÙ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç²¶¤Ï¶ß¤òÀµ¤·¤Æ¤ë¡£¡Ø¤½¤¦¤À²¶¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£Åìµþ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¾åµþ»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤½¤¦¡£
¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤ó¤¹¤è¡£Åìµþ¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¤¬¡ÖÃÏÊý¤«¤éÍè¤¿¿Í¤â¤ï¤¶¤ï¤¶É¸½à¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êý¸À¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢±ÊÌî¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤ÏÀµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«°ì¤Ä¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤ò¼º¤¦¡£Íý¶þ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢À¸ÍýÅª¤Ë¤À¤á¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£