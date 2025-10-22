昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。今回のテーマは、昭和47年に開園した平川動物公園です。

今月で53年。時代の変化に合わせながら生き物の魅力を伝え続ける動物園からのメッセージです。

酒匂猛さん（82）。平川動物公園の元園長です。53年前、開園の年に獣医師として働き始め、平成15年に定年退職しました。

（平川動物公園・元園長 酒匂猛さん）「芝生がきれいですよね。桜島・錦江湾があって緑の中に動物がいるというのは他にはない」

総面積・およそ31万平方メートル。甲子園球場およそ8個分の敷地に、125種類が飼育されている「平川動物公園」。当時、鴨池にあった動物園の周辺の都市化に伴い昭和47年に開園しました。

（平川動物公園・元園長 酒匂猛さん）「計画上、最初は下に（入口）があった。途中で上がいいのではとまわり道をして入口を作る話が出てきた。それで工事が少し遅れたと聞いた」

「でも良かったですね。すぐ桜島がみえるから」

入口からすぐに広がるのが「アフリカの草原ゾーン」です。キリンやシマウマ、ダチョウなどが同じエリアで展示され動物同士の関係性や行動を観察できます。

それまで、動物をおりの中で見せるのが主流だった昭和の時代に、鹿児島の景色と自然のなかでの展示は、先進的な取り組みでした。

（平川動物公園・元園長 酒匂猛さん）

「サイとキリンとシマウマという組み合わせがなかった」「（ほかの動物園から）見学にきましたよ。本当かなと」

「クロサイがキリンの足を折らないかなと心配したが、どうもなかった。鴨池からすると（動物の種類が）だいぶ増えた。最初みたこともない動物がくるわけでしょ。楽しかったですね。どんな動物がくるかとか」

昭和59年には、東京・名古屋とともに日本で初めてコアラがやってきました。飼育技術や環境整備により繁殖に成功。飼育数は現在、国内最多の20匹です。

平成21年には国内初のウォークスルー展示を導入。コロナ禍以降はインスタライブなどSNSでもその魅力を発信しています。

（平川動物公園・元園長 酒匂猛さん）「（コアラは）無事、鹿児島に来たけど心配の方が大きかった。時代に合わせて変化していますよね。それはそれでいいと思います」

（平川動物公園・園長 福守朗さん・55）「ここもできて53年。いくつか残っている数少ない開園の時からの施設ですね」

開園当時から残る通り抜け式の施設「フライングケージ」。鳥たちの暮らしを観察できます。

5年前から園長を務める福守朗さんです。2歳のころにこの場所で撮った写真を今でも大切に持ち歩いています。

（平川動物公園・園長 福守朗さん・55）「亜熱帯性の植物が茂る中に自由が鳥が暮らしている。子どもの時もこういうところがあったなとすごく記憶に残っている」

子どもから大人まで、それぞれの思い出の場所となっている平川動物公園。昭和の時代には世界各地から珍しい動物たちが数多くやってきました。

ペルーのアルパカは日本で初めて展示されました。しかし…。

（平川動物公園・園長 福守朗さん・55）「当時は野生の動物を捕まえてきて、1種類でも多く見せるスタイル。だんだん時代と共に野生から動物を捕まえてくるのではなく、動物園で適切に繁殖をして動物を絶滅させない。野生動物の生息する環境のことを伝える役割を動物園が担っている」

動物園の飼育種類の推移を示したグラフです。開園以降増え続けピークだった平成3年は186種。しかし、その後減少傾向にあり現在はピーク時から3割減り126種です。

背景には、ワシントン条約などがあります。野生動物の取り扱いが厳しくなり、国内での繁殖が難しくなった生き物達は動物園で展示することができなくなりました。

かつて人気者だった「ゴリラ」や「シロサイ」「ホッキョクグマ」などは今はおらず、国内で1匹しか飼育されていないは、今後、日本から姿を消します。

（平川動物公園・園長 福守朗さん・55）「法律とか国際的な条約が様々な形で変わっている、それに対応した動物園でないとこの先生き延びていけない」

昭和の時代、「たくさんの種類を見せる場所」だった動物園。平成、令和の時代の流れとともに「動物たちが暮らす環境や人間とのかかわりを伝える場所」に変化しつつあるといいます。

（平川動物公園・園長 福守朗さん・55）「ただ見られない、つまらないだけではなく、野生で減っているということは、遠い地球のどこかで起こっていること。私たちの日常の生活と必ずつながりがあることを、いかに伝えていくか。努力しなければいけない」

昭和47年の開園から半世紀以上。先進的な設計や取り組みで注目された平川動物公園は時代の波をとらえながら進化を続けています。

