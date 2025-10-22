中学生らによる英語の演劇コンテストが22日、鹿児島市で開かれました。

「ハワイのダンスを試してみたい」

「世界旅行の日って名前にするのはどうかな？」

「とってもいいね」

本場の顔負けのジェスチャーと、流暢な英語。鹿児島市で開かれた市内の中学生による英語のコンテストです。

2年生の部では、スキットと呼ばれる「短い演劇」の技術を38校の生徒が競いあいました。

こちらの2人は家庭科の授業を再現。

「チョコと、砂糖をまぜて完成！」

チョコケーキの完成！かと思いきや…

「しょっぱい！これは砂糖？」

「S・A・L・T 塩じゃん！」

「オーマイガー」

各校が趣向を凝らした演劇を披露する中、最優秀賞に輝いたのは、鴨池中学校2年の宮下万慶さんと末廣心花さんでした。

「ロボットと人間が一緒に同じ授業を受けることができたら、とても楽しいよね！」

「学校がもっともっと、楽しくなるでしょうね」

2人は、鹿児島市の姉妹都市などにホームステイするプログラムの一次審査権を獲得しました。

（記者）「英語をどのように活用したいですか？」

記者の英語での質問に…

（宮下万慶さん）「海外旅行をしたいです」

（末廣心花さん）「『英検2級』を取得したいです」

・