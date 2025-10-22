宇宙望遠鏡が捉えた 超高速の恒星間天体

レモン彗星が話題ですが、宇宙の彼方から飛来した謎の天体が、現在、私たちの太陽系を通過しています。「3I/ATLAS」と名付けられたこの天体は、恒星間天体と呼ばれています。

彗星や惑星は、特定の恒星（一番身近なのは太陽です）の周りを回っていますが、恒星間天体は違います。

恒星間天体は、どの恒星の重力にもしばられず、宇宙を回る天体で、私たち太陽系の外の惑星系で形成されたと考えられています。「3I/ATLAS」は、観測史上3番目となる「太陽系外からの訪問者」です。

太陽系の惑星、衛星、小惑星、彗星、生命体は、すべて共通の起源を持っています。しかし、恒星間天体は、“太陽系外からの訪問者”です。

私たちの太陽系のはるか遠くにある宇宙の形成に関する手がかりを運んでいるとみられ、科学者たちの注目を集めています。

太陽系外から…観測史上3つ目

「3I/ATLAS」は、2025年7月1日、南米・チリにあるATLAS（アトラス、小惑星地球衝突最終警報システム）の望遠鏡によって初めて発見されました。名前の「I」は「恒星間」（Interstellar＝インターステラー）を意味し、「3」は同種の天体として3番目であることを意味しています。

これまでに確認された恒星間天体としては、2017年に発見された「1I/オウムアウア」と2019年の「2I/ボリソフ」があります。

誕生から数十億年？ 大きさ、速度、軌道…特徴と観測状況

「3I/ATLAS」の直径は、440メートルから5.6キロメートルの直径と推定されています。時速約21万kmという驚異的な速度で移動していて、太陽系に来た天体としては最高記録です。

時速21万キロは、秒速5センチメートルどころか秒速58キロメートル。東京から大阪まで約10秒で移動し、38万キロ離れた月へは2時間足らずで到着する計算です。

速度などから推測すると、誕生から数十億年経っていて、非常に長い時間宇宙を漂って、最近になって私たちの太陽系に到達したと考えられています。

ハッブル宇宙望遠鏡による観測では、「３I/ATLAS」の核から出たちりなどが彗星の尾のようになる兆候が確認されているということです。

NASA・ESA（欧州宇宙機関）CSA（カナダ宇宙庁）のウェッブ宇宙望遠鏡による観測では、彗星は太陽に近づくにつれ加熱され、二酸化炭素、水、水の氷、一酸化炭素、硫化カルボニルを放出していることが明らかになっています。

火星探査機からも観測成功

「３I/ATLAS」が太陽系の中で最接近したのは火星です。2025年10月1日から7日にかけて、3,000万キロの距離に最接近しました。

ESAの火星探査機エクソマーズ・トレース・ガス・オービター（TGO）と、マーズ・エクスプレス探査機が、火星軌道から彗星の観測を行い、撮影に成功しました。

TGOは、5秒間の露出で彗星を不鮮明な白い点として捉えました。この観測機器の主任研究者は「これは探査機にとって非常に困難な観測でした。3I/ATLASは、通常の観測する火星よりも約10,000倍から100,000倍も暗いのです」と説明しています。

11月から12月 地球からも観測のチャンス

「3I/ATLAS」は、2025年10月下旬に太陽への最接近（近日点通過）を迎え、火星軌道のすぐ内側を通過する予定です。

地球から2億4,000万km以内に近づくことはなく、地球や他の太陽系の惑星に危険をもたらすことはありません。地球への最接近時にも、太陽を挟んで反対側に位置することになります。その後は私たちから遠ざかっていきますが、宇宙望遠鏡などによる遠隔観測が続けられます。

11月から12月にかけては、地球から見ておとめ座からしし座付近を通過し、観測できるチャンスがありますが、12等級ほどの明るさで、肉眼での観測は難しいとみられます。

観測には大型の望遠鏡が必要になりそうです。

「3I/ATLAS」は、太陽系を通過し、果てしない宇宙空間へと旅を続け、二度と観測されることはないでしょう。

今回の観測を通じて、私たちの太陽系外の天体形成や、宇宙についての理解がさらに深まることが期待されています。

