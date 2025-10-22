鹿児島市の山形屋で、栗やトリュフなどのグルメが並ぶ「イタリア展」が始まりました。地下ではユニークなキムチの限定ショップもオープンです。

きょう22日から始まった「イタリア展」。グルメや雑貨など58社、およそ2000点が並びます。

今年のテーマは「イタリアの秋」。イタリア産の焼き栗に、栗やピスタチオのスイーツ、トリュフやポルチーニとキノコを使ったグルメなど秋を感じる逸品が揃います。落合務シェフが手がけるパスタは、今年も人気を集めていました。

このほか、定番のワインに本場の職人が手がける工芸品など、訪れた人はイタリア気分で買い物を楽しんでいました。

（買い物客）「ワインセット買った。1年に1回の楽しみにしている。（Q.何本くらい？）16本」

（レポーター）「地下に降りてきました。にぎわっている店があります！あごが落ちるほど旨いキムチ？おいしそう」

こちらは22日から期間限定でオープンした神奈川・川崎のキムチ専門店です。

（買い物客）「おいしい。コクがある」

変わり種キムチも人気で、今回、山形屋限定で安納芋のキムチが登場。ホクホクした安納芋の甘みに特製ヤンニョムのピリ辛が絶妙な味わいです。

おすすめの食べ方はなんと…

（店主）「安納芋キムチ、バニラアイスクリーム添え」

気になるその味は？

（レポーター）「合う、合います。すごい！衝撃」

イタリア展とキムチショップはどちらも今月28日までです。

