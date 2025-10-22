世界的人気を誇る日本人女子レスラーが大自然を満喫するオフの様子を公開。圧巻の絶景に向かって“バク宙飛び込み”する肝っ玉に、ファンも思わず感心のコメントを寄せている。

【映像】日本人女子、純白ビキニで“バク宙飛び込み”

10月中旬に開催されたWWEオーストラリアツアーで、スーパースターたちが束の間のオフを楽しんだ様子を公式YouTubeアカウントがVlogにして公開。日本時間11日に開催されたプレミアムライブイベント「クラウン・ジュエル」でメインステージを戦った日本人女子レスラー、イヨ・スカイも、豪州の大自然を満喫したようだ。

イヨはかねてから“夢だった”と語っていたオーストラリア産の動物“クォッカワラビー”との交流や、開放的な白ビキニ姿でエメラルドブルーの海へバク宙しながら飛び込むなど楽しみまくり。WWE公式インスタグラムにもその模様が投稿され「イヨ、本当に可愛い」「めちゃセクシー」「ジーニアス・オブ・ザ・シー」「もっとイヨの動画をアップしてほしい。本当に楽しそうだ」などとコメントされていた。

その後イヨは日本公演に出演するため来日し、すぐさまアメリカに帰国。また日本時間26日には日本の女子プロレス「マリーゴールド」で岩谷麻優と7年半ぶりに対戦するため再び来日予定で、超ハードスケジュールをこなす彼女にとってオーストラリアの大自然は癒しのひとときとなったに違いない。

