プロ野球のドラフト会議があす開かれます。今年、県関係選手ではこちらの9人がドラフト候補となっています。注目選手を紹介するシリーズ、最終回のきょうは名門・中央大学野球部でエースナンバーを背負う、富山商業高校出身の岩城颯空投手です。



ドラフトを目前に控えた今月上旬。東京にある中央大学硬式野球部のグラウンドです。



岩城颯空投手

「プロ野球っていうのは目指すべき場所だと思っている。そこへ入るっていうのが野球をやっている理由」





富山商業出身、岩城颯空投手（22）。立山町生まれの岩城投手は、東都大学野球リーグで25回の優勝を誇る中央大学のエースピッチャーです。その魅力は威力満点のストレート。181センチ95キロのガッチリとした体格から繰り出すストレートは、最速152キロ。今年のドラフト会議でも上位指名の期待がかかるプロ注目の左腕です。岩城投手が本格的に野球を始めたのは小学2年生の時。立山中央野球スポーツ少年団で5年生からピッチャーを始めました。中学時代は硬式野球クラブチームの富山リトルシニアで活躍。富山商業では1年生の秋から背番号1を背負います。しかし、2年生の夏はコロナ禍の影響で甲子園大会が中止になりました。迎えた最後の夏。岩城投手は準決勝・高岡商業戦で14個の三振を奪う快投を見せましたが、チームは敗れ、甲子園出場の夢はかないませんでした。岩城颯空投手「高校の時は甲子園が自分の中では全てかなって思っていたので、そこに出られなかったというのは高校野球で一番悔いが残っている」レベルの高い環境に身を置くため名門・中央大学へ進んだ岩城投手。ピッチングフォームを見直し、瞬発系のトレーニングを取り入れると球速は10キロ以上アップ。ストレートはどんなカウントでも投げられる勝負球になりました。岩城颯空投手「自分の一番の強みはストレートが一番自信のあるボール。実際にピッチングスタイルもストレートでガンガン押してバッターを抑えていくスタイルなので」長谷川記者「例えば、9回ウラツーアウト満塁フルカウントになったら岩城投手は何を投げる？」岩城颯空投手「絶対にストレートです」球を受ける学生コーチ「力感がないのにボールが伸びてくる、バッター的にも急に早く来る感じなので、自分も捕っていて球がすごく強いので、1年生のころは人差し指が腫れるんじゃないかっていうくらい勢いのある球だと思う」2年生の秋から先発やリリーフで、安定感あるピッチングを見せ今やチームに欠かせない存在です。岩城颯空投手「結構楽しかったですね（4年間は）あっと言う間でした」迎えた今年秋のリーグ戦。強豪・亜細亜大学戦では2試合連続でロングリリーフとして登板。NPB全12球団のスカウトが視察に訪れる中、相手打線をほぼ完璧に抑え込み、一躍ドラフト上位候補に名乗りを上げました。「ハッピバースデー いわき～♪」実は、2戦目の先月17日は岩城投手22歳の誕生日。「颯空」の名前は、生まれた日の秋晴れの空と心地良い風から両親が名付けました。勝利の立役者となったこの日。岩城投手の明るい未来を示すかのように、生まれた日と同じ気持ちの良い青空が広がっていました。大学での急成長で背番号18を背負う岩城投手。同じく富山商業から中央大学に進み、のちにヤクルトにドラフト1位で入団した先輩、中澤雅人さんも背負った中央大学伝統のエースナンバーです。岩城颯空投手「高校の先輩でもあり、大学の先輩でもあるので意識することはある。この伝統ある中央大学でこの背番号を背負って投げるっていうことに、この背番号にまず恥じないように残りのリーグ戦頑張っていきたいですし、ゆくゆくはプロ野球選手になって活躍できるように頑張っていきたいです」富山商業から中央大学へ。エースナンバーを背負い続けた岩城投手に吉報は届くのか。運命のプロ野球ドラフト会議はあす、行われます。