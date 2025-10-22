¹â»ÔÆâ³Õ»ÏÆ°¡Ä¾®ÌîÅÄµªÈþ¿·Âç¿Ã¤Ï³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¡×¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó»³ËÜÂó»á¡Ö¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹Ã¶Æá¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿Ä«¡£
¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢ÁáÂ®»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤é¤ìÂçË»¤·¤ÎÍÍ»Ò¡£
µ¼Ô¡§
ÁíÍý¡¢¤Ö¤é¤µ¤¬¤ê¡Ê¼èºà¡Ë¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¸å¤Û¤É¡Ä¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»Ô¿·¼óÁê¡£
¡Ö·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ÎÆâ³Õ¡¢¤³¤¦Ì¿Ì¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤¿¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21ÆüÌë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶¯¤¤ÆüËÜ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÂÐºö¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¹Í¤¨¡£ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤â°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À½é¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¿·¼óÁê¡£
É×¤Î»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï2004Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬2021Ç¯¤ËºÆº§¡£
¹â»Ô¿·¼óÁê¤Ï°ÊÁ°¡¢FNN¤Î¼èºà¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡ÊQ.Ã¶ÆáÍÍ¤¬¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ë¤À¤Ã¤Æ·ëº§¤Î»þ¤Î·ÀÌó¤À¤â¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¡Ö¤À¤«¤é°ìÀ¸¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌóÂ«¤À¤â¤ó¡£ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¡£
¤½¤Î»³ËÜ»á¤¬21Æü¡¢ÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È°ã¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤ÎÂ¸ºß¤¬¾ã³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹Ã¶Æá¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¹â»Ô¿·Æâ³Õ¡£
44ºÐ¤Ç½ÅÍ×³ÕÎ½¤ÎËÉ±ÒÁê¤Ë½¢¤¤¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡¢¸á¸å¤Î±ÉÍÀÎé¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¿¦°÷¤òÁ°¤Ë·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿·ËÉ±ÒÁê¡§
Ââ°÷¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²æ¤¬¹ñ¤ò¼é¤ë¡£¹ñËÉ¤È¤¤¤¦¿ò¹â¤Ê»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
Â³¤¯°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¤Ï¡¢24ºÐº¹¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÃ«Á°ËÉ±ÒÁê¡Ê68¡Ë¤«¤é¡Ö¿®Ç°¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤òÂ£¤é¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¡£
°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿·ËÉ±ÒÁê¤ÎÉã¡¦½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¿·³ÕÎ½¡£
½éÆþ³Õ¤Ï10¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î1¿Í¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¡Ê61¡Ë¤Ï°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¡Ö»ä¤Ï»ú¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥Ú¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÉ®¥Ú¥ó¤Ç½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ42ºÐ¤Ç½éÆþ³Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤é¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢·«¤êÊÖ¤·Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·Àß¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ´ÅöÂç¿Ã¤â·óÌ³¤¹¤ë¾®ÌîÅÄ¿··ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡£
Éã¿Æ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¡¢ËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë·±Îý¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
°ìÊý¡¢½éÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿21Æü¡¢¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ò½ä¤ë¡¢SNS¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎX¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤¬¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Î¤ß¤ÇÀï¤¤È´¤¯¾®ÌîÅÄµªÈþ¸õÊä¡£ÆüËÜ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¾®ÌîÅÄµªÈþ¸õÊä¤ËÎÏ¤ò¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ21Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·ÐºÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃ´¤¦¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¤¤¿¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼èºà¤Î¤¿¤áÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä¡£
¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Âç¾æÉ×¤Ç¡¼¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤óNG¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤¢¤·¤¿¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¡ÊQ.Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Âç¿Ã¤Ï¡©¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£ÊóÆ»¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÇ¤Ì¿¼°¤Ë¤Ï¡¢¸÷Âô¤¢¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
µÇ°»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎÙ¤ÇÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¾Ð¤ß¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À²ñ¸«¤ÎÂè°ìÀ¼¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¤¿¤Ó·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÃá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¿ä¿ÊÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀïÎ¬¡Ä¡×¤È¡¢½éÆþ³Õ¤Ê¤¬¤é8¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ë¡£
ÃíÌÜ¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±¤¬ÉÔ°Â¤äÉÔ¸øÊ¿¤ò´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÓ³°¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ä¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ë¸½²¼¤Î¾õ¶·¤Ë½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤À©ÅÙ¡¢»Üºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò¡¢À¯ÉÜ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁí¹çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÑ°Õ¤·¤¿»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿½é²ñ¸«¡£
¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»ñÎÁ¤ò¸«¤º¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¡Ä¡£
¾®ÌîÅÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
·ÐºÑ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç³§¤µ¤Þ¤Î¹¥¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡ª¤½¤¦¡ª¤½¤·¤Æ°ú¤Â³¤¡Ä¡£
¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä¡¢½é¤Î²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Î¿¦°÷¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂ¿·ÇÀ¿åÁê¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ·ûÏÂ¿·ÇÀ¿åÁê¡§
¤É¤¦¤¾¸ÅÁã¤Ø¡£
¾®ÀôÁ°ÇÀ¿åÁê¡§
¸ÅÁã¤Ø¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¿·Âç¿Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÅÁã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Æ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¡£
ÎëÌÚ¿·ÇÀ¿åÁê¤¬¾®ÀôÁ°ÇÀ¿åÁê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤È¡Ä¡£
ÎëÌÚ¿·ÇÀ¿åÁê¡§
º£¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Î¤¢¤êÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¾®ÀôÁ°ÇÀ¿åÁê¡§
¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¿·ÇÀ¿åÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÀè¤Î¸«¤¨¤ëÇÀÀ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹â»Ô¿·Æâ³Õ¡£
ÌÜ¶Ì¿Í»ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤ÎºâÌ³Áê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê66¡Ë¡£
22ÆüÄ«¡¢Æ£¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç½éÅÐÄ£¡£
ºâÌ³¾Ê¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊÒ»³Âç¿Ã¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤¹¡£
1982Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤¹¤ë¤È¡¢½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¼ç·×´±¤ò½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿ÊÒ»³Âç¿Ã¡£
¾®Àô¸µ¼óÁê¤ò¾·¤¤¤¿¹ñÀ¯Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë²Î¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸Áê¤âÌ³¤á¡¢º£²ó2ÅÙÌÜ¤ÎÆþ³Õ¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëºâÌ³Áê¡£
22Æü¡¢²ÃÆ£Á°Âç¿Ã¤«¤é¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ22Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ºâÌ³Áê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÆÀ¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇºâÀ¯·òÁ´²½¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£