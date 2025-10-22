今年結成22周年を迎えたNEWSが、『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』を開催。今回の全国ツアーは、8月にリリースされた15枚目のアルバム『変身』を携えて全国8都市19公演を3カ月かけて巡り、約20万人を動員。本稿では10月9日に行われた横浜アリーナ公演の模様をレポートする。

■驚きに満ちたオープニング、各ソロステージで見せた“個としての変身”

開演の時を迎え、ライトが消えた会場。ステージのモニターに映し出された文字とともに「変身」と告げる声が響き渡る――。メインステージの前方にメンバー3人が姿を現すと、観客も大きな歓声と拍手で彼らを出迎えた。

オープニングナンバー「変身」では、そのタイトル通り、何もないように見えたステージが次々と姿を変えていく。3人は黒を基調とした中世の貴族のようなジャケットに身を包み、バックダンサーを務めるジュニアがフラッグをはためかせ、バルーンの装飾によってクラシカルなお城のセットが組み上がっていく、という豪華で驚きに満ちた幕開けとなった。代表曲「チャンカパーナ」については、今年6月に全編英語詞にアレンジした「Chankapana（English Version）」がリリースされたばかり。今回のライブでは、英語と日本語をミックスした特別バージョンを披露した。さらにアルバム収録のカバー曲「タッチ」、お馴染みの「weeeek」と続けざまに展開。「会いたかったぞ！」「飛べるのか！」と会場を煽り、ライブ巧者らしく熱を上げていった。

“変身”をテーマにした講義が描かれた幕間映像のナレーションは、声優・山寺宏一が担当。コンセプチュアルなムービーの中に散りばめられたユーモアセンスや独特のメッセージがライブの点と点を繋げていったのも見所だ。

NEWSの持つトレンド感やポップさが如実に表れたのが、次のブロックだ。背中合わせで円になり回転する、映像とシンクロしたパフォーマンスが楽しい「ドライアイス.zip」や、ユーモラスな動きや会場一体となったサビのダンスで盛り上げた「あっちむいてほい」。さらに「BE FUNKY!」や「恋のABO」といった楽曲でも、花道やトロッコでファンの近くへ移動しつつコミュニケーションをとっていく。

続く「WHAT'S NEW」では、ハンドクラップやダンス、シンガロングと、NEWSのライブだからこそ味わえる一体感に会場中が包まれた。3人の放つ熱いエネルギーに、ファンが反応して双方が温度を上げていく印象的な一曲となった。

MCでは、22周年を迎え、25周年を見据えていることを報告。「25年で何やりたい？」と野望を語り合う。小山慶一郎の「全シングルやっちゃおうよ！」の声に加藤シゲアキは「あの時（全シングルを披露した20周年ライブ）でギリよ、表面張力のギリギリ、終わったあと出涸らし！」と笑いを誘う。増田貴久がカウントダウンライブなどで披露してきた干支コスプレと関連付けて「25周年だと何年？」「来年の午をもう考えてるのよ」と和やかに語る。この日は取材陣が入っていることもあり、さまざまな朝の番組向けのポーズをとって「（映像を）使ってください！」と懇願し笑いを誘うなど、MCタイムは何も決めないで話していると語るとおり、自然体ながら終始笑いの絶えない時間となった。

ソリッドな魅力あふれる「生きろ」や「恋を知らない君へ」といった、シンプルだからこそボーカルの表現力が際立つパフォーマンスも秀逸だ。そこに連なる「おやすみなさい」は、増田のソロアルバム『喜怒哀楽』に収録された加藤シゲアキ作詞の楽曲。今回披露されたNEWSバージョンは、増田のソロとはまた違った味わいだった。ファンを包み込むようなパワフルな歌声、切実なまでに言葉を届けようとする姿勢は、“変身”というテーマの中にありながら、3人のアーティストとしてのナチュラルな姿にも見えた。

そんな“変身”というテーマは、3人それぞれのソロパフォーマンスでも発揮された。

加藤の「Cocoon」はコンテンポラリーアート色の強いステージングで魅せた。繭の中から手を伸ばし続け、曲の最後には蝶へと羽ばたくパフォーマンスはまさに“変身”。一種のカタルシスを感じさせ、幻想的な雰囲気の中にあっても現実を思わせる。

増田による「TM」は、自撮りカメラを動かしながら花道を歩き、様々なアイテムを身に着けていくランウェイを作り上げる。照明や映像のカラーリング、ファッションによる自己表現と、全身からほとばしるようなダンス＆ボーカル。彼の個性が会場を満たすようなステージだった。

小山の「CHOIYAMA」は、ジュニアの小山十輝とのコラボステージ。ショートムービーの導入からステージでのパフォーマンスへ、ミニマルなサウンドと独自の世界観に一機惹きつける。シュールでクールなダンス、コール＆レスポンスでも沸かせ、様々な表情を見せていった。

表現力やアイデア、個性が光り輝く三者三様の“変身”だった。

ピンクのスーツ衣装でパフォーマンスしたブロックでは、大人の魅力が詰まった先鋭的なステージングで魅せていく。「ROOOTS」や「JUMP AROUND」を巧みなステップと熱いボーカルで聴かせたかと思えば、続く「BYAKUYA」では、ホラー映画のような雷鳴が轟く中で始まり、ゴシックテイストのステージで観客を引き込んでいく。和風テイストの女性口調で奏でられる「ごめんあそばせ」では、楽曲にぴったりの花魁衣装で驚かせ、扇子や番傘、キセルなどの小道具を巧みに操りながら妖艶にパフォーマンスした。

■ラストナンバーは「君のままで」 MCで語られた22周年を経た未来への約束

ライブの終盤では、カラフルな花とクローバーの葉があしらわれたセンターステージで「クローバー」を披露。メンバーがひとりずつステージに再登場し、ファンを想った真っ直ぐなリリックを届けていく。さらにセンターステージに全長約13メートルの大樹が出現し、桜の花吹雪とともに「さくらガール」、雪を模したバブルが降り注ぐ中歌われた「Snow Dance」と、舞台を色鮮やかに変化させていく。

「想いと声をNEWSに届けてくれよ！」の声で始まったアンセム「U R not alone」では、力強いボーカルと客席から沸き起こるシンガロングで会場の熱が一気に上がった。この瞬間のために生きている人がここにはたくさんいるのだろうと感じられるほどの、大きなうねりだ。「ありがとう！」「ひとりじゃないからね！」とファンに向かって叫ぶ3人はまばゆいばかりの光をまとっていた。そしてバンド、ジュニア、ファン、NEWSの3人がそろって笑顔を見せた「ラブとラブ」。彼らのかもしだすピースフルで優しい空気感が楽曲の持つキュートさとマッチし、幸福感に包まれた。

最後の挨拶で、小山は22周年を迎えた自分たちについて「ゆるぎなく変わらないことは、3人は船を降りていないこと」と語り、「NEWSの船はこれからもこの3人と皆さんでオールを漕いで進めていきたい」と強い決意を示す。また、今回4年ぶりにジュニアと共演したことについて「この事務所の伝統、ジュニアが先輩に憧れる……それを守っていけるように僕らも頑張ります！」と後輩への応援を呼びかけ、「次に会う日まで幸せでいてください！ 心は健康に！」と約束を交わした。

演出や衣装を手掛けた増田は「希望～Yell～」のトラックを使って自分たちで作詞をした「クローバー」について「この曲も『変身』じゃんって、今回のツアーにピッタリだと思って選んだ」と語り、「来てくれるみんなが『ここにも居場所があったんだ』『ここが居場所なんだな』と思ってもらえるような場所が作れていたら嬉しい。またいつでもここに戻ってきてください！」「またここで会えるよね！？」と呼びかけた。

加藤は「俺はみんなの推しだけど、みんなは俺の推しだから！」と笑いを誘いながらもファンにエールを送る。「労働！」「勤労！」「勉強！」「しごでき！」と明日から始まるファンの日常を励ますコールで締め、会場を最後まで盛り上げた。

ラストナンバーは「君のままで」――〈ありのままでいい〉とそれぞれの在り方を全肯定するこの楽曲は、ライブでの数々の変身を通して、3人とファンにとってゆるぎないものを再確認するような時間になった。言葉の一つひとつを抱きしめるように、その重みを感じさせながら、軽やかな笑顔を見せるNEWS。曲の最後には、手書きの〈君のままで〉という文字がモニターに大きく映し出され、横浜アリーナがひとつとなって幸せを噛み締める。歌い終わった3人はステージから姿を消し、「変身」の声と文字でライブの幕が下りた。

アンコールなしの28曲。“変身”というコンセプトに沿いながらも、エモーショナルな楽曲の数々では、いつもどおりオーディエンスの居場所を約束するライブアーティストの表情だった。これはNEWSというグループの真髄だと思う。だからこそ、今回のライブでの鮮やかな“変身”にも説得力があり、その姿が心に残るのだろう。

聴く者の生き方や毎日に寄り添ったアイドルらしいアイドルでありながら、表現の限界に果敢に挑む現在のNEWSは、唯一無二の道を歩んでいる。NEWSが25周年を見据えて思い描く未来のステージは、きっと思いもよらない驚きに満ちた“変身”に違いない。

（文＝草野英絵）