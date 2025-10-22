TeNYテレビ新潟

世界遺産が色鮮やかなアートの舞台に生まれ変わりました。

世界的アーティスト蜷川実花さんが手掛けたアートプロジェクトが佐渡島の金山で行われています。

鮮やかな色合いで切り取られた佐渡の映像が金山の坑道を彩り、1万8千個もの電球で照らした道遊の割戸が幻想的に夜空に浮かびます。

世界的なアーティスト蜷川実花さんが手がけたアートプロジェクトです。

佐渡島の金山の魅力と最先端の技術が融合したアートプロジェクト「Pulse of Lives」。

世界遺産登録1周年の節目に、夜の観光にも新たな魅力を作り出そうと企画されました。


【クリエイティブチームEiM　蜷川実花さん】
「すごく歴史がある場所で人の記憶やいろんな思いが結晶のようにになっている場所だと思うので、そこをクローズアップして過去から未来につながっていく ような展示になったらいいなと 思って作りました」

このプロジェクトを実現させるためアーティストや技術チームを統括したのが元アルペンスキー日本代表の皆川賢太郎さんです。

今回のアートプロジェクトを佐渡に人を呼びこむきっかけにしたいと話します。

【プロジェクトマネージャー　皆川賢太郎さん】
「佐渡って特殊な場所だと思っていて、歴史背景からもですね。そういったことで世界遺産に選ばれたと思うんですけど、そういったことを県民も県外の方にもインバウンドの方にも知っていただく機会になったらいいなと思います」


演出が楽しめるのは土曜日・日曜日・祝日の午後5時半から午後8時半まででアートプロジェクトの会期は11月末までということです。