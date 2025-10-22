TOWA TEIが、2013年にリリースした楽曲「APPLE feat.椎名林檎」の新たなMVを公開した。

（関連：【画像】TOWA TEI、「APPLE feat. 椎名林檎」MVをGoogleのAI“Gemini”と制作）

本映像は、GoogleのAI “Gemini”や映像生成AI “Veo 3”、画像生成AI “Nano Banana”など、最新のGoogle AIをフル活用し、CAVIARの中村剛が監督を務めて制作。あわせて、Google公式YouTubeチャンネルにて本MVのメイキング映像も公開となった。

「人類の進化がAIにより加速化する現代に、『APPLE』のMVをAIとともに制作したい」というTOWA TEI自身の想いを受け、中村がGeminiと向き合い、未知なる表現の世界を探索。すべての映像をGeminiとWhisk、Veo、Flowで生成し、レトロフューチャーな世界観の中で、ファッショナブルながらメッセージ性のある作品が誕生した。

また、本映像はアーサー・C・クラークの「高度に発達した科学技術は、魔法と区別がつかない」という言葉と、アダムとイブの“善悪の知識の木”の神話から着想。1960年代のパラレルワールドを舞台に、様々な設定や登場人物のエピソードをコラージュのように紡ぎ合わせている。その断片的な映像の積み重ねにより、現代のテクノロジーと人類の関係性を表現した。

実際にAIを活用したMVシーンでは、年代設定をプロンプトで指示することで、衣装や背景のトーンを統一。Geminiとともに壁打ちをし続け、WhiskやNano Bananaなどを活用し画像を生成、VeoやFlowで映像化した。撮影が困難かつCGで作ることも憚られるシーンも、Geminiで簡単に試しながら編集に組み込み、試行錯誤の末にアーティストの思いを叶える映像に仕上げることができたという。

TOWA TEI コメント

いつかこの楽曲のミュージックビデオを作る時は、新しいテクノロジーが誕生した時に。と考えていたのでAIが少し身近になってきたこのタイミングで制作することができてとても嬉しく思います。信頼している中村監督と、AIの「ガチャ」すらも楽しみながら制作でき、クリエイティブにおけるテクノロジーの魔法を感じました。いつの時代も、新しいテクノロジーに取って代わる仕事はあれど、最終的には誰がどうそれを遊ぶか次第。テクノロジーの革新と普遍的な部分、両方お楽しみください。

監督 中村剛 コメント

今回は「AIとガチで向き合う」をお題にMV制作に挑みました。AIとのMV制作は自由にどんなシーンでも作れる楽しさを感じながらも、作り手のセンスや思考、ユーモアなどがモロに出てしまう怖さも感じました。また、0から1にする部分や、完成度が100としたときに、99から100にする最後の仕上げやセンスの部分は、人間が担当すべきであるなと今回改めて考えさせられました。今後もAIと実写映像を掛け合わせた新しい映像の作り方を模索していきたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）