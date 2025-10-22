サンズ公式が田臥勇太の写真を投稿…背番号「1」にちなみ「シーズン開幕まであと1日」

NBA2025-26シーズンの開幕戦を目前に控え、フェニックス・サンズの公式X（旧Twitter）アカウントが1枚の写真を投稿。そこに写る“レジェンド”の姿が、多くの日本のバスケットボールファンの注目を集めている。

サンズは10月22日（現地時間21日）、「Heard we’re 1 day away from the season 👀（シーズン開幕まであと1日らしいね）」というメッセージと共に、2004年に同チームでプレーした田臥勇太（現・宇都宮ブレックス）の写真を投稿した。

写真は、サンズのオレンジ色のユニフォームを身にまとった田臥が、ドリブルを突きながらコートを駆ける瞬間を捉えたもの。日本人初のNBAプレーヤーとして、多くの困難を乗り越え夢の舞台に立った田臥の挑戦は、今なお多くの人々の記憶に深く刻まれている。当時、田臥が背負っていた背番号は「1」。開幕まで“残り1日”というタイミングに合わせた、粋な計らいだ。

サンズは23日に開幕戦を迎え、サクラメント・キングスと対戦する。新シーズン開幕を前に、多くのファンが日本バスケ界のパイオニアに思いを馳せたに違いない。



Heard we're 1 day away from the season 👀 pic.twitter.com/448Kz5WIhh

- Phoenix Suns (@Suns) October 21, 2025

【画像】「開幕まであと1日」…サンズ公式による実際の投稿