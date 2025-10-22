昨日（21日）発足した高市新内閣に、地元からは参議院・岡山選挙区選出の小野田紀美氏が入閣し、けさ（22日）初登庁しました。

【写真を見る】小野田紀美議員（参議院・岡山県選挙区）初入閣 地元ゆかりの山下貴司議員（自民）「本当に期待したい」谷合正明議員（公明）「しっかりその職責を果たして」

けさ、出迎えた職員に深々と頭を下げ登庁しました【画像①】。

きのう、第104代内閣総理大臣に選ばれた高市早苗氏が率いる新内閣で、経済安全保障担当大臣に就任した小野田紀美氏です【画像②】。



小野田氏は岡山県瀬戸内市出身。参議院・岡山選挙区選出の42歳で、法務大臣政務官や防衛大臣政務官などを歴任。新内閣では、高市総理肝いりの外国人政策も担います。

（小野田紀美・新経済安全保障担当大臣【画像③】）

「一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用などにより、国民の皆さまが不安や不公平を感じる状況が現在生じています。関係行政機関との緊密な連携のもと、政府一体で総合的な検討を進めたい」

各党の議員から期待の声

小野田氏の入閣に、岡山ゆかりの各党の議員からも期待の声が上がりました。

（自民党 山下貴司 衆議院議員【画像④】）

「小野田氏は知見もあります。思い切り経済安全保障、最重要課題についてしっかりやっていただけるというのは、本当に期待したい」

（公明党 谷合正明 参議院議員【画像⑤】）

「適材適所で大臣は任命されるべきだと思います。岡山県から小野田さんが閣僚にということであれば、しっかりその職責を果たしていただきたい」

本格的に始動した高市内閣は、経済対策を最優先に国の諸課題に取り組んでいく方針です。