ライカカメラジャパンは、「ライカI」誕生100周年を記念した特別限定モデル『ライカM11 100 Years of Leica “TOKYO JAPAN”』を発表した。本モデルは日本国内のみで100台限定販売され、10月18日よりライカストアにて発売される。

（関連：【画像】『ライカM11 100 Years of Leica “TOKYO JAPAN”』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎“ライカ100年”を祝う記念限定モデル

1925年に初の量産35mmカメラ「ライカI」を発表してから100年。ライカはこれを記念し、「100 years of Leica: Witness to a century（ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀）」をテーマに、世界6都市（ドバイ、ミラノ、ニューヨーク、ウェッツラー、上海、東京）で記念イベントを開催している。

その日本会場となる東京・青山スパイラルガーデンでは、10月18日から26日まで特別展を開催予定。本限定モデル『ライカM11 100 Years of Leica “TOKYO JAPAN”』も展示される。

◼︎東京だけの刻印と伝統を継承するデザイン

『ライカM11 100 Years of Leica “TOKYO JAPAN”』は、トップカバーに「Leica」と「TOKYO JAPAN」の文字を刻印した特別仕様。ベースモデル『ライカM11』を基に、クラシックなM型カメラを想起させる光沢あるブラックペイントで仕上げられている。使用を重ねるほどに塗装が磨耗し、素材の風合いが現れる経年変化も魅力のひとつだ。

操作部にはシャッターボタンやISO感度ダイヤルなどをシルバークロームで統一。さらに、網目模様のクロスローレット加工が施され、手触りと高級感を両立している。

外装にはブラックのカウハイドレザーを採用し、初期M型カメラの素材ヴァルカナイトを彷彿とさせる気品ある仕上げとなっている。ホットシューカバーには「100」のロゴを刻印し、ブラッククローム仕上げで統一。赤いライカロゴの代わりにブラックのマイナスねじを配置するなど、細部まで特別モデルとしてのこだわりが光る。シリアルナンバーは「001/100」から「100/100」まで割り当てられ、証明書も付属する。

◼︎製品仕様

・製品名：ライカM11 100 Years of Leica “TOKYO JAPAN”・限定数：日本国内限定100台・発売日：2025年10月18日・販売店舗：ライカストア各店・ボディ仕上げ：グロッシーブラックペイント＋シルバークローム操作部・外装素材：ブラックカウハイドレザー（ヴァルカナイト風）・刻印：トップカバーに「Leica」および「TOKYO JAPAN」・特別仕様： -「100」ロゴ入りブラッククロームホットシューカバー -ブラックねじ仕様のフロントデザイン -限定シリアルナンバー「001/100～100/100」 -証明書同梱・展示イベント：「ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」展 -開催期間：2025年10月18日～26日 -会場：東京・青山スパイラルガーデン（入場無料・事前予約制）

（文＝リアルサウンドテック編集部）