香川県教育委員会は来年度（2026年度）の公立高校の定員を今月（10月）20日に発表しました。

【画像を見る】あなたの目指す学校や母校の募集定員は？ 香川県公立高校

来年3月、香川県内の中学校卒業予定者数は、2025年3月と比較して141人減少の

8,224人が見込まれているということです。

それに伴い、2026年度の入学定員については、前年度に比べて116人少ない5,679人とし、学級数については、現状を維持するとしています。

各県立高校の募集定員は【画像①～⑥】に掲載しています。

小豆島中央・三本松・石田・志度・津田・三木・高松・高松工芸の募集定員は【画像①】の通りです。

高松商業や坂出高校は？

高松商業・高松東・高松南・高松西・高松北・香川中央・高松桜井・農業経営・坂出商業・坂出・坂出工業の募集定員は【画像②】の通りです。

中讃から西讃の高校は？

丸亀・飯山・丸亀城西・善通寺第一・琴平・多度津の募集定員は【画像③】の通りです。

笠田・高瀬・観音寺第一・観音寺総合・高松第一の募集定員は【画像④】の通りです。

定時制・通信制の募集定員は？

定時制の小豆島中央・三本松・三木・高松・高松工芸・高松商業・丸亀・多度津・観音寺第一の募集定員は【画像⑤】の通りです。

通信制の高松・丸亀・高松南・飯山・多度津の募集定員は【画像⑥】の通りです。

香川県公立高校の一般選抜は、3月10日から行われます。