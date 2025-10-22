【台風情報】今どこに？ 台風24号(フンシェン)の勢力と進路を詳しく 最新のルートは？ 気象台公表データで 現在最大瞬間風速35メートル 全国の天気を地方ごとに 進路予想 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月22日18時45分発表 気象庁
22日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度05分 (17.1度)
東経110度00分 (110.0度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)
23日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
23日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経107度50分 (107.8度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2244017?display=1