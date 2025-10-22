TUY

■台風24号(フンシェン)

2025年10月22日18時45分発表　気象庁

22日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度05分 (17.1度)
東経110度00分 (110.0度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)

23日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度30分 (16.5度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ    西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

23日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経107度50分 (107.8度)
進行方向、速さ    西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

