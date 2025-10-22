江角マキコ “すっぴん”近影に絶賛の声、イベント告知で“復帰の兆し”の指摘も

2017年に芸能界引退を発表した、元女優・江角マキコ。表舞台から姿を消した彼女が、10月25日にイベントをおこなうことが発表され、世間がざわついている。

「数日前、美容ブランド『MADO』の公式Instagramにて、『江角マキコ氏と語る「MADO more meeting』というオンラインイベントをおこなうことが発表されました。MADOの公式YouTubeでは、江角さんとMADO代表、銀座の美容クリニック院長の3人でおこなわれた対談動画が公開されています。江角さんは『いまメイクしてないんですよ』と明かしながら、還暦前とは思えない若々しさを見せていました。長年同ブランドの製品を愛用しているため、今回出演に至ったようです。

この件で江角さんの近影が公開されると、『お元気そう』などと久々の登場を喜ぶ声とともに『芸能界復帰のシナリオだ』『色々あったけど復帰していくのかな』と、今後の活躍に言及する声も、SNSでは書き込まれました。一方、過去に江角さんが投稿していた“ほぼすっぴん”の動画も再注目され、『本当にキレイ！』と絶賛の声も上がっていましたね」（芸能記者）

2017年、江角が芸能界引退を発表してから8年。2014年8月、長嶋一茂の自宅に「バカ息子」とマネージャーに落書きさせたと報じられ、江角は関与を否定したが、仕事は激減した。2017年1月には、夫であるフジテレビ社員との別居と、実業家A氏との不倫疑惑が報じられた。江角は不倫疑惑を否定したが、引退という決断に至っている。

だが、トラブル体質とでもいうのか。2023年には、息子が通っていた名門インターナショナルスクールと訴訟沙汰になっていたことが、『FRIDAY』によって伝えられている。

「訴訟沙汰が明るみになったのと同年、江角さんは自身のInstagramを開設して投稿を始めました。投稿頻度は低く、フォロワーは1000人程度という少なさですが、先日コラボしていたMADOの使用感を伝えるなど、美容関連の投稿が目立っています。今年2月には、長女とともに動画を公開したことも話題を呼びました。今回のイベント出演といい、これから徐々に表舞台に姿を現してくるかもしれませんね」（芸能記者）

このイベントへの登場が、彼女にとって復帰の第一歩となるのだろうか。