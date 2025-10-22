特集は身近なギモンの解決を目指すシリーズ「ないごて」です。



荒茶の生産量が日本一になった鹿児島。長年の悲願に関係者が沸きました。日本一になった荒茶ですが、荒茶とは、収穫されたお茶の葉を蒸して乾燥させたもの。つまり、商品として出回る前の状態のことを言うんです。この荒茶が日本一の生産量になったので、当然、かごしま茶は商品の出荷量も伸びているかと思いきや、静岡、京都、長崎に次いで実は鹿児島は4位。





これはなぜでしょうか？お茶をめぐる様々な疑問について徹底調査しました。お茶どころとして有名な鹿児島ですが元々は全国有数の紅茶の産地でした。1970年代、紅茶の輸入自由化で外国産の安い紅茶が輸入され、鹿児島のお茶農家は、緑茶への転換を迫られました。農家から茶葉を買い取って県内外への加工業者に販売する“茶商”として取引に携わってきた岡村さんは。（県茶商業協同組合・岡村謙 理事長）「スタートの頃は紅茶で作る品種を緑茶にしていたので品質もすこぶる悪くて鹿児島のお茶＝安い・まずいというような時代」鹿児島のお茶は品質が良くないとされ、そのまま県外に出回ることはほとんどありませんでした。出回ったとしても安値で取引され静岡や京都などのお茶と混ぜ合わせる「ブレンド茶」として出荷されることが多かったということです。（県茶商業協同組合・岡村謙 理事長）「静岡、京都の方たちは、当時は鹿児島のお茶を使っているということはオフレコにしたい、鹿児島産を入れてブレンドしているというのは公にしていなかった時代。当時の鹿児島の茶商たちは、とりあえず荒茶の転売、荒茶の出荷で潤っていた」鹿児島のお茶のこうした歴史について県茶業会議所の責任者に聞きました。（間世田桜子キャスター）「例えば、町のお店で売られる静岡茶や宇治茶の中に、そういった表記はされているけど、中身がほとんど鹿児島のお茶ということもあった？」（県茶業会議所・光村徹 専務理事）「ありましたね。正直に言いますと、例えば宇治茶に化けるとか、静岡茶に化けるとかいうのはあったかと思います」産地の偽装などが問題視されるよりずっと前の話ですが、鹿児島の関係者にとっては日の光のあたらない影の歴史です。（県茶業会議所・光村徹 専務理事）「いや、悔しかったですね。それもしっかり法律でダメということになって、そういった化けていた産地のお茶の品質が下がったというのがあるぐらい、かごしま茶の品質は（今は）いい。いいけれども、かごしま茶として勝負できないというのは悔しかった。それが今、堂々とやれますから嬉しい」（間世田桜子キャスター）鹿児島のお茶は他の産地のお茶と混ぜて売る「ブレンド茶」として使われることが多かったんです。でも、これは決して悪いことだけではなく、メリットもあるんです。こちらをご覧ください。鹿児島で栽培されているお茶の品種です。全国的にも有名な「やぶきた」だけではなく「ゆたかみどり」や「さえみどり」「あさつゆ」など、多種多様な品種が栽培されています。ブレンド茶としての歴史を積み重ねる中で工夫と努力を続け、どの産地のお茶ともあいやすい様々なお茶を作ってきたんです。これだけではありません。品種が多いということは収穫の時期もまちまちなので、年中、安定した収穫ができます。結果、ペットボトル用のお茶としても重宝されています。鹿児島の荒茶が日本一を誇っているにも関わらず、加工され商品となった「かごしま茶」の出荷量が伸びていない理由はここにあります。長年、荒茶の取引に携わってきた、岡村理事長は、「かごしま茶は今では静岡や京都に引けを取らない品質になった。かごしま茶の知名度を上げることが使命だ」と話していました。かごしま茶は知名度はまだまだですが、“安心安全”が高く評価され、海外でも注目を集めています。南九州市頴娃町にやってきました。（間世田桜子キャスター）「どこまでも茶畑が広がっています」永山 和博さんは、3年後にはすべての茶畑を有機栽培にするべく、準備を進めています。（永山和博さん）「自分の全ての畑を有機栽培にして、国内だけではなく海外に向けてまだまだ販路があると思うので、これはすごくチャンス。海外に向けてすごく発信できるのかなと思うので」世界中に広がる抹茶ブーム。健康志向の高まりもあり、国は、海外で人気の有機栽培のお茶づくりを推奨しています。全国で作られる有機栽培のお茶の半分以上を実は鹿児島が占めています。その理由も鹿児島が歩んできた歴史にありました。様々な品種を栽培する中で病気に強い品種も多く作ってきたため、有機栽培に転換しやすいお茶が多いということです。（永山和博さん）「僕も海外に向けてもっと発信するためには有機栽培でいくと海外の方ももっと日本茶の魅力を知っていただけるのかなと思う。限りなく僕も挑戦し続けながら美味しいお茶を作っていけたら」静岡や京都などと比べ、歴史が浅い後発の産地だからこその鹿児島は新たな挑戦ができると力を込めました。（間世田桜子キャスター）海外で人気の抹茶は愛好家の間では、「まっちゃ」という日本語で通用するそうです。鹿児島のお茶がどんどん広がり「かごしま茶」という言葉が海外でも通用する。そんな日が来たら嬉しいですね。