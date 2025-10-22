¶â»Ò·ÃÈþ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÃÂÀ¸¤Ë¡Öµã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡»Ë¾å½é¤ÎÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¶â»Ò·ÃÈþ¡Ê47¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Âè104ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î233¤òÄ¶¤¨¤ë237¤ò³ÍÆÀ¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢½°µÄ±¡¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¸å²¡¤·¡¢¤¤¤¤Á¥½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤À¤±¤É»ö¼Â ¡¢½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÁíÍý¤¬ÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¤È¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
