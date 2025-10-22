2025年10月21日、韓国・朝鮮日報は「BTSも軍隊に行ったのに…『形ばかりの国際大会』入賞者216人が軍免除」と題した記事を掲載した。

国会国防委員長を務めるソン・イルジョン議員（国民の力）は20日、兵務庁の国政監査で「防弾少年団（BTS）は（兵役法）施行令さえ変えれば軍免除になった」と発言した。

現行兵役法の「芸術・スポーツ要員」は、それぞれの分野で優れた成果を収めた人を対象とする兵役代替服務で、1973年に初めて導入された。現在は五輪3位以上、アジア大会1位、兵務庁長が認めた国際・国内芸術コンテスト入賞者に適用されている。

ソン議員は「ノーベル賞を受賞しても、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワード、アメリカン・ミュージック・アワードで賞をもらっても兵役は免除されない」「しかし、事実上の国内大会なのに『国際』と名付けた形ばかりの国際大会に出て兵役特例を得た人が10年間で216人にも上る」と指摘した。

現在、芸術要員兵役特例が認められる大会は国際音楽コンテストが25大会、国際舞踊コンテストが5大会、国内芸術コンテストが5大会の、計35大会となっている。しかし、国際コンテストの一部は韓国国籍の参加者ばかりが出場しているという。

ソン議員が「形ばかりの国際大会で兵役特例を得た人が91％もいたら、公正で均衡が取れていると言えるのか」と問うと、ホン・ソヨン兵務庁長は「公正性に疑問がある」と答えたという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「その216人と親を公開しろ」「100％韓国人しか参加しない大会というのは不正臭いな」「BTS『も』って何？。彼らは何か特別な国民か？。兵役は義務なんだから行って当然だ」「兵役免除の制度は全てなくすべき。健康な国民の兵役をなぜ免除する必要があるのか。特にスポーツ選手は入隊すべきだろう。これを機に全面改編してもらいたい」「BTSも行ったんだから、女も行くべきじゃないのか？。1年6カ月という時間を浪費してこい」「韓国人は全員、兵役に行くべき。国防に男女は関係ない」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）