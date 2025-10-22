¹½£¸ò°×²ñ¤Ç¿¼¥»¥ó¶õ¹Á¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ
Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹½£¸ò°×²ñ¡¢Î¬¾Î¡Ö¹¸ò²ñ¡×¡Ë¤ÎÂè1´üÅ¸¼¨³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2´ü¤Ï10·î23Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹½£¸ò°×²ñ¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¹Åì¾Ê³ÆÃÏ¤Î½ÐÆþ¹ñÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½ÐÆþ¹ñ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¥»¥ó¤Ç¤Ï10·î13Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿¼¥»¥ó¶õ¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆþ¹ñ¤·¤¿³°¹ñÀÒ´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Í¿ô¤¬±ä¤Ù4Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê25¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¡Ö¹½£¸ò°×²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²æ¤¬¼Ò¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³¤ÏIPÅÅÏÃ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æÁõÃÖ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÃ¼Ëö¤Ê¤É¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¤ËÍè¤¿¡£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë12Æü´ÖÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¡£¹½£¸ò°×²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¸«³Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¥»¥ó¶õ¹Á¤Ï¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç¤Ï¹½£¸ò°×²ñ²ñ¾ì¤Þ¤ÇºÇ¤â¶á¤¤ÄÌ´ØÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¹ñºÝÀþ¤ÈÆþ¹ñ¼êÂ³¤¤Î´ÊÊØ¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀª¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤³¤³¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£10·î13Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½ÐÆþ¹ñ¤·¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï±ä¤Ù4Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê25¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤ÎºÇÂçÎ¹µÒ¿ô¤ÏÄÌ¾ï¤Î»þ´ü¤è¤ê50¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¥»¥ó½ÐÆþ¹ñ¸¡ººÉôÌç¿¼¥»¥ó¶õ¹Á¸¡ººÂâ¤Î½ù±À²ÚÉûÂâÄ¹¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Î¾å°Ì¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹¸ò²ñ¤ÎÂè2´ü¤ÈÂè3´ü¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë