待ってましたァァァーーッ！【GU × UNDERCOVER】大人が狙いたい「おすすめアイテム」

新コレクションが発表されるたびに、おしゃれさんから熱視線が注がれる【GU（ジーユー）】×【UNDERCOVER（アンダーカバー）】。ジェンダーレスで着こなせるアイテムが多数揃うなか、今回は大人が狙いたいおすすめアイテムを紹介します。素材で遊ぶクルーネックセーターやフレアシルエットが新鮮なチノパンツは、何気ないカジュアルコーデにさりげなくエッジをきかせてくれるはず！

遊び心のあるディテールがエッジを光らせるセーター

【GU】「シャギークルーネックセーター UNDERCOVER」\3,990（税込）

起毛感のあるフェザーヤーン素材が目を引くクルーネックセーター。両肩や背面の中心部に大胆に切り替えをあしらったデザインが、本コレクションならではの遊び心を感じさせる一着です。袖口には親指を通せるサムホールが開いているのもポイント。上からアウターを羽織って袖口をチラ見せするレイヤードスタイルもサマになります。

無骨な雰囲気がこなれ感を醸し出すカバーオール

【GU】「カバーオールジャケット UNDERCOVER」\5,990（税込）

無骨なワークウェアの雰囲気が漂うデニム素材のカバーオール。コーデュロイ素材を使用した襟元や各ポケットのステッチワーク、袖・裾のカットオフデザインなど、細かなディテールが本格派の風合いを醸し出します。全体的にウォッシュ加工を施すことでヴィンテージ感も表現。バサっと羽織るだけでこなれ感を演出できるジャケットは、秋の1軍になってくれそうです。

プレッピースタイルに馴染むチノパンはフレアが新鮮

【GU】「チノフレアパンツ UNDERCOVER + X」\3,990（税込）

プレッピースタイルに馴染むチノパンには、フレアラインを取り入れることで新鮮さをプラス。肉感を拾いすぎない細身のラインをベースに、裾にかけて広がるフレアが脚線美とトレンド感を演出します。センタープレス入りのきちんと感も相まって、大人世代も穿きこなしやすそう。フロントのDリングを活用してスカーフを巻き付けてみるのもGOOD。

アクセサリー感覚でコーデを引き締めるミニバッグ

【GU】「ショルダーバッグ UNDERCOVER」\2,290（税込）

ワンマイルコーデから旅行まで、大人のカジュアルシーンにヘビロテできそうなミニサイズのショルダーバッグ。縦20 × 横15.5 × マチ4cmのコンパクトなサイズ感は、アクセサリー感覚でコーデの引き締め役としても活躍が見込めます。外側にはジップポケットもあり、実用性の高さも期待できそう。カラーはブラックとオリーブの2色から。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ