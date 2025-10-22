調査会社「帝国データバンク」の調べによりますと、10月に値上げされた食料品は3024品目あり、去年10月と比べると3.4%増えています。

【写真を見る】値上げの秋、あなたの節約術は？「自炊を増やした」「おつとめ品を狙って」今月も3024品目が値上げ

一体どんな商品が値上がりしたのでしょうか。

パックご飯も100～150円値上げ

熊本市内のスーパーマーケットです。パックご飯は3食分で税込701円。味噌も300円～400円の商品が目立ちます。

ロッキー水前寺店スーパーバイザー 中熊飛太さん「レトルトパックご飯、調味料関係、飲料水を中心に値上げしている。10月で100品目近くが値上げになっている」

スーパーの担当者によりますと、パックご飯は100円～150円ほど値上がりし、ペットボトル飲料は10円前後、味噌も高いもので50円ほど値上がりしたと言います。

原材料の価格高騰や物流費の増加などが背景にありますが、中熊さんによりますと、熊本でも来年1月から最低賃金が1000円を超えるなど「人件費の上昇」も大きな要因のようです。

買い物客からは...

70代「5品買うのを4品に落とすとか」

80代「最低限必要なものしか買わないようにしている。年金生活ではどこをどう切り詰めていこうかなと」

店内には「生活応援価格」「大量仕入れ」の張り紙が...。

中熊さん「少しでも物流コストをカットして、安く出している。最低必需品を選定して、限界価格。赤字ギリギリのラインで出している」

値上げの秋をどう乗り切れば良いのでしょうか。

あなたの節約術は？

街の人に節約術を聞いてみます。

30代「まとめ買い、安い時にまとめて買っている。野菜や肉もまとめて買って冷凍しておく」

50代「3店舗は回る。以前は面倒くさいので1店舗で終わらせていたが」

70代「なるべく外食しないように」

20代「お弁当を持っていく。水筒も持っていく」

20代「スーパーに行くのは午後6時以降。賞味期限が近いものが おつとめ品コーナーにあるので、割引商品を買う」

街の人に話を聞くと、『自炊の回数を増やした』という声が多かったように思います。

では、家計の負担をさらに軽くするためにはどうすれば良いのか。料理のプロに節約レシピを教えてもらいました。

エリンギがホタテに！？

料理研究家 椎野奈知美さん「チキン南蛮のチキンの代わりに厚揚げを使って、ホタテの代わりにエリンギを使って、節約料理を作っていきます」

まず作ってもらったのが『厚揚げの南蛮風タルタルソース』です。

厚揚げに片栗粉をまぶして、フライパンで焼きます。南蛮だれを絡め、タルタルソースをかければ完成です。

椎野さん「厚揚げはしっかり香ばしく焼いてもらい、タルタルソースの卵はゆで卵ではなく、炒り卵にして工夫した。ゆで卵は1個茹でるだけで火もお湯も使うので、時短にもなる」

続いて教えてもらったのが『ホタテ風ガーリック醤油焼き』。

椎野さん「見てもらうと分かるが、ホタテに見える。ホタテは高いので、エリンギを使って、ガーリックで炒めて、塩、しょうゆで味つけすれば」

長いものスープも添えて、夕食にもオススメの一汁二菜が完成しました。

気になるお値段は...？

椎野さん「2人前で1000円くらいは安くなっている。厚揚げは一度揚げているので、食べた時の満足感はあります。買い物に行くときに比較的安いものを求めて、どうにか工夫する、知恵を絞るのも良いと思う」

節約レシピを取り入れながら、食欲の秋を楽しむのもいいかもしれません。

【レシピ①】厚揚げの南蛮風タルタルソース

【材料】（2人分）

厚揚げ部分

●絹厚揚げ 240g

●片栗粉 大さじ1～

●サラダ油 大さじ1～

南蛮だれ（A）

●酢 大さじ1

●しょうゆ 大さじ1

●砂糖 大さじ1

タルタルソース（B）

●卵 1個

●玉ねぎ（みじん切り） 1/8個（25～30g）

●マヨネーズ 大さじ3

●刻みねぎ 少々

●塩・こしょう 少々

【作り方】

①厚揚げを4等分に切り、片栗粉をまぶし、熱したフライパンにサラダ油を入れて、中火で全体に焼色をつけて、南蛮だれの材料をからめて皿に移す。

②フライパンにサラダ油を熱し、ときほぐした卵を入れて、そぼろにする。冷まして、みじん切りの玉ねぎ、マヨネーズ、塩、こしょうで味を整える。

③①の厚揚げの上に②のタルタルソース・刻みねぎをかけてできあがり。

【レシピ②】​ホタテ風ガーリック醤油焼き

【材料】（2人分

●エリンギ 2本（150～200g）

●オリーブオイル大さじ1～1.5

●ニンニク 1片

●塩 少々

●しょうゆ 小さじ1

●こしょう 少々

●パセリ 少々

【作り方】

①エリンギは厚さ1.5cmの輪切りにして、両方の切断面に切り込みを入れる。フライパンにオリーブオイル、みじん切りしたニンニクを入れて、香りが出るまで弱火で炒める。

②香りがでたらエリンギを入れ、塩を振って両面を焼く。仕上げにしょうゆを入れて、こしょう、パセリをふってできあがり。

【レシピ③】長いものスープ

【材料】（2人分）

●長いも120g

●鶏ひき肉 100g

●なめこ 1袋

●しょうがすりおろし 少々

●水 2カップ

●酒 大さじ1

●塩・しょうゆ 適量

●ごま油 小さじ2

●かいわれ 適量

【作り方】

①鍋にごま油と鶏ひき肉としょうがすりおろしを入れて、中火で炒める。

②皮をむいて1cm角に切った長いも、さっと洗ったなめこ、水、酒を加えて煮立て、弱火で5分ほど煮て、塩・しょうゆで味を整えたらできあがり。

③しょうゆを回しかけ、こしょう、かいわれを振って完成。