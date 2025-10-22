Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

今夏リリースされたNothing初のヘッドホンHeadphone (1)。バチバチに個性的なデザインで、好き嫌いはハッキリしそうですが、それでこそNothing！と思う、存在を証明するような端末に仕上がっていました。

その後すぐに発表されたNothingサブブランド CMF初となるヘッドホンCMF Headphone Pro。サブブランドの方が冒険しやすそうなものですが、Nothingほど攻めたデザインにはならず。

それでも99ドル、日本では1万5800円で、人とはちょっと違うガジェットを選ぶのはくすぐられる気分。米Gizmodoがレビューしました。

見た目がすべてではないけれど、見た目がどうでもいいわけでもない。イギリスに本拠を置くNothingのガジェットが、他と差別化されるのがその見た目であり、個性的だけどヒクほど個性的でもないちょうどいい塩梅なのです。

Nothingのプロダクトって見ていて楽しくて、90年代テックのエレメントを彷彿とさせて、どことなく象徴的。Nothingのチャレンジ精神の表れなんだと思います。

スマホでは背面のイルミネーションを、イヤホンではオープンデザインや充電ケースをマイクに使うというアイデアでチャレンジしてきたNothing。今度はサブブランドCMF初となるヘッドホンで何を見せてくれるのでしょう？

NothingのHeadphone (1)は、Apple（アップル）AirPods Maxのライバルでありつつ手が届きやすい価格帯で、ANCとサウンドクオリティをキープした上で、独自の個性も発揮。非常にハードルを上げた端末となりました。その後リリースのCMFはサブブランドとはいえ、ハードル上がったままです。が、なるほどこれなら上がってても大丈夫だなと思えるヘッドホンなのです。

安さと機能と音のバランス

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

廉価端末というと、最初に誰もが気にするのが、何を犠牲にしたのか？どれほど犠牲にしたのか？ということ。

ワイヤレスヘッドホンやイヤホンなどのソロオーディオ機器の場合、それは音質だったり、ANC機能だったり、またはバッテリーの持ちだったりします。安価なのでそれはしょうがない。ただ、本当に問うべきは、犠牲と値段のバランスが妥当かどうか。Headhpone Proの場合、それは妥当です。

本体を手にして最初に思うこと。これ当然なのですが、姉の立ち位置にいるNothing Headphone (1)と比べると、圧倒的にチープです。価格差（日本ではHeadphone (1)は3万9800円）を思えば当たり前。ただ、触った瞬間にバジェットガジェットを許せるかを、まず自分に問うことにはなります。

では、Nothingと比べて見た目のデザインはどうか。これは好き嫌いの個人差はありますが、デザインのユニークさでいえばNothingの圧勝。一方で、CMFの方が一般的に受け入れられやすい。自分らしさは持ちつつも、尖ってはいないことを好印象と取ることもできます。

ただ、上手いと思ったのはイヤークッションという別売アイテム（3,580円）があること。レビュー端末はライトグリーンで、オレンジのイヤークッションも付いてきたのですが、このカラーは誰にでも刺さるわけではないものの、そこがCMFの遊び心。個人的には結構好き。この「見てみて！」って感じがNothingのDNAであり、面白いところ。

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

それに加え、単純にクッション付け替えられるのっていいですよね。着せ替え要素ではなく、劣化した時にヘッドホン全体ではなく、ここだけ取り替えできる作りは今どきの流れ。また、着脱しやすいのも（ひねるだけ）素晴らしい！

廉価端末が悪いわけではない

イヤホンではなくヘッドホンを選ぶ人が期待するのは、より大きな音だと思います。繰り返しますが、価格差を考えると当たり前ですが、Nothing Headphone (1)のサウンドクオリティには及びません。ただ、CMF Headphone Proは期待以上の音を出してきました。ここでいう期待以上とは、価格以上と同じ意味です。

さまざまなジャンルの曲を聴いてみたところ、相性がいいのはエレクトロぽい。ベース音が明るめなのが合うのかもしれません。

一方で、僕が好きなグランジロックとはあまり合わないような気がします。僕の理想とはちょいベースのチューニングがズレている気がしつつも、その音は期待以上。サウンドステージは幅があるし、ギターの存在感もミッドレンジもバランスがいい。これで高域やボーカルにもう少し気を配ってくれてたら、音への評価ももっと上がったと思います。

が、そこまで求めるのはプレミアヘッドホンの域なのかもしれません。Nothing Xという専用アプリから、CMF Headphone Proも自分好みの音をチューニング可能。やってみましたが、正直、特筆するほどではないかなぁ。

音という点で1つ不満を挙げるとしたら、低域頑張りすぎなことでしょうか。低域に重きがおかれ、他の音域が若干疎かになっている印象を受けました。

物理ボタン

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

NothingとCMFのヘッドホンで共通点となるのが、物理ボタン・スライダーの存在。ここらへんもNothingの90年代テック感かもしれません。

とはいえ、CMF Headphone Proで、これは！というボタンが特になかったのが残念。低域／高域の調整スライダーがあるのですが、これ普通の人はあまり重宝しない気が…。

僕はヘッドホンの低域にうるさいタイプなので使う気もしますが、余計な機能だとも思うんです。というのも、確かにスライダー上げると低域がさらに響きまが、もともとデフォで低域が重めなので、これ以上わざわざ物理ボタンを設けてまで調整しなくてもいいという気がしてしまうから。これいるかな？って感じがどうしてもある。低域中毒の方にはうれしいの…かも。

ボタンやスライダーでいうと、最初に本体を手に持ったときと同じで、手触りと押した感覚のチープ感は否めず。ボタンの押し心地は、Headphone (1)の圧勝です。この差が価格差であり、廉価端末で諦めるべきところですよね。

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

バッテリー、ANC、etc...

リリース前からリークしていましたが、バッテリー持ちすごいです。ANCありで50時間、なしだとなんと100時間！

とはいえ、ANCヘッドホンなので主にANCオンで使うと考えるべきで、実質50時間。50時間は記録的長持ちというわけではなく、例えばSennheiser（ゼンハイザー）やMarshall（マーシャル）だと、60時間や70時間のモデルもあります。が、やはりここでも価格の話であり、1万5800円で50時間なのは評価すべきところ。

バッテリー持ちは、レビューの使用感を見ると公式宣言通り。バッテリー持ちち優先度高めで、バジェットへッドホンを探している人にはオススメします。

ANCは良くも悪くもない、いい意味で。価格がもっと上のヘッドホンのANCと比べると酷ですが、廉価ヘッドホンとしては大健闘。地下鉄やいつもうるさいニューヨークの街を歩いていると、多少のノイズは聴こえます。が、それでもちょっと前の低価格から中価格帯のANCから買い換える場合は、しっかりと違いを感じるノイキャン性能だと思います。それ程度にはいい。

専用アプリから、空間オーディオモードが使えます。その中にコンサートモードというのがあり、よりライブ感ある音にチューニングするそうですが、これほぼ違いがわかりません。シネマモードは音が劣化する気がしますし、空間オーディオ使えないなと思ってしまいました。特にBose（ボーズ）QuietComfort Ultraヘッドホンの第2世代をレビューした後だったので、ついそのオーディオモードと比べてがっかりが増したのかも。

マンハッタンを無音にする驚きのノイキャン。ボーズのQuietComfortヘッドホン新作

総評

オーディオ好きからすると、99ドルのヘッドホンなんて夢のような話。が、この価格実現に、CMFは非常にうまいバランスで攻めたと思います。そこは賞賛に値します。バッテリーも音も驚くほどいいなんてことはないけれど、期待値を超えただけで十分。

デザイン的にリスクをとった挑戦もしていると思います。イヤークッションがその1つでこれは好印象。一方で、ボタンはチープ感と効率の悪さが気になります。

AirPods MaxやSONY（ソニー）WH-1000XM6レベルのヘッドホンを求める人は、まず値札を見てそれは諦めましょう。あくまでも廉価モデルであり、廉価モデルの割には満足度が高いというお話です。

いいところ：手が届く価格、音とノイキャンが安定、バッテリー持ちよし 残念なところ：低域／高域調整スライダーが思ったほど仕事しない、空間オーディオ機能を使うシーンほぼない、低域が効きすぎかも

CMF by Nothing Headphone Pro 15,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Nothing