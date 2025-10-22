日本ハムは２２日、スカウト会議を行い、２３日のドラフト会議での１位指名について言及。大渕スカウト部長は「順位づけをしっかりして明日に備えた。色んなパターンを考えた。公表はしません」とし、栗山英樹ＣＢＯは「どっちかよ。いい選手を取るという。みんなが思っているとおりのどっちかなんだよ、きっと。普通に考えればね。そういうドラフトだと思うし、他の球団もそうだと思う。チームにとってどっちが必要か。競合覚悟でいくわけだから、（新庄）監督に引いてもらう。監督引いてくれるだろうと信じて」と、二者択一であることを明かした。

これまでのスカウト会議では大学ナンバー１打者で、すでに広島が１位を公表している創価大の立石、高校ナンバー１右腕の健大高崎・石垣の名前が挙がっており、どちらかになるとみられる。栗山ＣＢＯは「もう名前言ってるぐらい言ってるよね」と笑いながら、「うちがほしい選手という中で、春先から投げる１人はこの人、バッターだったらこいつと。去年からみてるけど、それは間違いなかった。本当は１人になれば言っていいが、野球って投手だし、中心バッター必要だし」と、説明した。

１位競合で抽選となった場合は新庄監督がくじを引く予定。指揮官は「今年は僕が。木田さんかなと思ったんですけど、監督いってくださいということで。いかせてもらいます」と宣言。「何球団こようが、僕の強運はたぶん引けると思うんで、期待しておいてください」と不敵に笑った。