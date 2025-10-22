²Ï¹çÍ¥¼Â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤éµ²±¤«¤é¾Ã¤·¤¿¡×¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×ºÇ¹â¾Þ¼õ¾Þ»þ¤ÎÎÞ¤Ë¡¡±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×
²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡Ê»°Âð¾§´ÆÆÄ¡¢11·î7Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¤«¤é¡¢8·î¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Î¶âÉ¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤Ïµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Öµã¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤éµ²±¤«¤é¾Ã¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ»á¡Ê87¡Ë¤Î1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¤È68Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¹¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£²Ï¹ç¤Ï±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¤ò¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÍû¤ò±é¤¸¤¿¡£Íû¤¬Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬±é¤¸¤¿½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤È¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÍûËÜ¿Í¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£²Ï¹ç±é¤¸¤ë½í¤È½Ð²ñ¤¦²ÆÃË¤òüâÅÄËüºî¤¬±é¤¸¤¿¡£
¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Ç¤ÎË®²è¤Î¶âÉ¿¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë¤Î¡ÖÃÏ¹öÌç¡×¡Ê°á³ÞÄçÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ë¡¢1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë¤Î¡ÖÌî²Ð¡×¡¢2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë¤Î¡Ö°¦¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢18Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÇ¹â¾Þ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ø²æ¡¹¤Î±Ç²è¤¬ºÇ¹â¾Þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡Äµã¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬Ãí¤®¹þ¤à²Æ¤Î³¤¡£¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡ÊüâÅÄËüºî¡Ë¤¬¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¡¢¤Þ¤¿ÉÍÊÕ¤Ç²ñ¤¦¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿Íû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åß¡¢Íû¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Àã¤Î½Å¤ß¤Çº£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê²°º¬¡£¤ä¤ëµ¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½É¼ç¡¢¤Ù¤óÂ¤¡Ê¤Ù¤óÂ¤¡Ë¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤â¼«Ê¬¤ÇÉß¤¯»ÏËö¡£¤¢¤ëÌë¡¢¤Ù¤óÂ¤¤ÏÍû¤òÌë¤ÎÀã¤Î¸¶¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£