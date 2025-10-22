初開催・国立代々木競技場で全国キャバ嬢約100人が白熱の運動会 北原里英・鈴木奈々ら豪華芸能人と対決
【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の「全日本キャバクラ大運動会」が、10月22日、11月5日、11月26日に放送される。収録現場にモデルプレスが潜入し、ここでは見どころを紹介する。
同番組は「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
今回の収録では全国から総勢90人以上のキャストが代々木国立競技場第2体育館に集結。東京・六本木「ジャングル東京」、東京・銀座「ジャングル銀座」、東京・銀座「オルフェ」、札幌・すすきの＆福岡・中洲「バルセロナ」、愛知・名古屋「グラマラス」、埼玉・大宮「ルパン」、大阪・北新地「アルス・アーチ」の店舗ごとの7チームと「芸能人チーム」の計8組が6種目を競った。
優勝チームには優勝旗に加え、打ち上げ代として賞金100万円を贈呈。最下位になってしまったチームは約550ボルトの電力を持つナマズによる電気足湯が待っている。さらにチームとしての表彰以外にも、頑張った人に贈られる特別賞も用意された。
出演者は運動会が始まる前に全員で入念に準備体操。開会式では東京交響楽団の生オーケストラによる豪華演奏で入場した。
選手宣誓を行ったのは「ジャングル東京」桜井みづき、「ジャングル銀座」きほ、飛鳥、「オルフェ」ゆめ、「バルセロナ」南柚子、「グラマラス」じゃがりこ、「ルパン」リョウ、「アルス・アーチ」降谷はな。きほの「宣誓」という言葉に続き、それぞれが各チームを代表して意気込む。
客席に座って見守る各店舗の黒服は開始早々から全力で応援し、旗や太鼓で盛り上げた。
第1種目は「キャバクラ嬢ガチンコ30メートル走」。各チーム6人ずつが出場し、真剣勝負を繰り広げた。全力で取り組むあまり、転倒、靴が脱げるなどのハプニングもあったが、僅差のゴールとなり審判を務めたお笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘がVTR判定をするなど、勝負は白熱。転倒した出場者に元保健室の先生の「ジャングル東京」あいりが寄り添う場面も。
テニスのインターハイ出場経験者など、運動自慢の走りも見逃せない。
第2種目は「チーム混合！キャバクラ嬢 綱取り合戦」。制限時間3分でより多くの綱を自分の陣地に運んだチームが勝利となり、尾形によるくじ引きで決められた2組が合同チームとして勝負した。
3本の綱を奪い合い、一歩も譲らない戦いに。残り1本をかけた総力戦や逆転劇、まさかの作戦が見どころとなっている。
第3種目は「店舗対抗！キャバクラ嬢 大縄跳び」。キャスト6人、黒服2人の計8人で2回挑戦し、合計回数を競う。「芸能人チーム」は黒服の代わりにMCを務めたお笑い芸人の狩野英孝、尾形が参加となる。
中にはスーツ姿やキャストとお揃いのジャージ姿の黒服や、全力で2回挑戦したため最後には床に倒れ込むキャストも。1回でも多く跳ぼうという全員の気合と気力が感じられる真剣勝負となった。
第4種目は「キャバクラ嬢椅子取りサバイバル」。それぞれのチームから6人、計48人が出場し、5試合を経て最後に残った1人が優勝となる。
互いに譲らない戦いが各所で勃発し、尾形が勝者をジャッチ。場内を飛び出て椅子の引っ張り合いや再戦が発生するほどの激戦に。勝負の鍵を握ったじゃんけんの強さにも注目だ。
第5種目は「キャバクラ嬢腕力No.1は誰だ！？腕相撲トーナメント」。尾形のくじ引きでトーナメントが決定し、各チーム代表者1人による勝負が行われる。
開始数秒で勝敗が決まるなど、周りを驚かせた各チームの選抜者たち。決勝で会場からどよめきが上がるほどの強さを見せたキャストは誰なのか、目が離せない。
第6種目は「キャバクラ嬢＆黒服混合リレー」。各チームのキャスト6人と黒服1名が団結して走り、予選を勝ち上がった2チームが決勝に出場する。「芸能人チーム」は黒服の代わりに狩野が助っ人となった。
決勝ではアンカーが女性に限定され、2周走らなければならない。予選で他のチームに1周差をつけてゴール、決勝でも大差で優勝するという完全勝利を見せたチームとは？
休憩タイムでは、モデルの今井アンジェリカ、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ、姉妹番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」らが番組テーマ曲「Go for it!!」、K-POPガールズグループ・OH MY GIRL（オーマイガール）の楽曲「Dolphin」の2曲を東京交響楽団の生演奏で披露。お弁当を食べていたキャストも手を止めて釘付けになるなど、会場を盛り上げた。
閉会式では優勝チームに加え、特別賞も発表。狩野がMVP、MCを務めたタレントのベッキーが応援賞、尾形が“サンキュー賞”をそれぞれ選ぶ。選ばれた人には賞金10万円が贈呈され、チームにも50ポイントが加算される。そして最下位となったチームにはナマズの電気足湯の罰ゲームが待つ。
恐怖の罰ゲームを受けたのは誰なのか？優勝チーム、特別賞受賞者とは？
MC：狩野英孝、ベッキー
審判：尾形貴弘（パンサー）
「芸能人チーム」
今井アンジェリカ、瀧山あかね、北原里英、川村エミコ、鈴木奈々、やしろ優
「ジャングル東京」
あや、るあな、うた、まりな、ゆめ、マリア、あすか、りな、いちか、あいり、まほ、あやか、ゆうめろ、けい、りぼん、ねね、るあ、あげは、りこ、まみ、まおちゃる、あび、ゆあ、ゆきの、ヤマトリノ、ななにー、める、にいな、まいか、美夜、ひより、桜井みづき、れいぽよ
「ジャングル銀座」
なち、夢咲はな、あん、つき、ねい、さくら、桜咲乃愛、えれな、まりぃ、いろは、熊海有紀、ほのか、桜咲みお、羽澄まり、みあ、あい、じゅんな、きほ、飛鳥、メイサ、ななみん、みゆう、ゆいな、らんか、ちか、みく、まこ
「オルフェ」
ゆめ、えりな、まりや、珠南、あやか、なつね、相澤まり、このみ、ふたば、りょう
「バルセロナ」
南柚子、桜りの、うづきふうか、結城あき、華咲しき、皇ゆりの
「グラマラス」
じゃがりこ、橘みか、星乃れな、桃瀬ゆあ、七彩はる、七瀬せいか
「ルパン」
リョウ、アイミ、ジュン、ミホ、ティラ、マヤ
「アルス・アーチ」
れな、あやね、さり、らむ、まお、降谷はな
◆「CHANCE ＆ CHANGE」運動会開催
◆きほらが選手宣誓
◆30メートル走はVTR判定するほどの僅差
◆ラスト1本の奪い合いが白熱
◆大縄跳びで限界に挑戦
◆じゃんけんの強さが勝負の鍵を握る
◆脅威のスピードで勝敗が決まる
◆黒服も出場した総力戦のリレー
◆「CHANCE GALs」らが休憩タイムにパフォーマンス
◆特別賞は誰の手に？優勝チームは？
◆出演者
「芸能人チーム」
「ジャングル東京」
「ジャングル銀座」
「オルフェ」
「バルセロナ」
「グラマラス」
「ルパン」
「アルス・アーチ」
