《新作》な、何コレーーーッッ！【3COINS】反則級の可愛さ♡「インテリア雑貨」

おしゃれでトレンド感のあるアイテムがリーズナブルに買える【3COINS（スリーコインズ）】。キッチン・インテリア・コスメ・アパレルなどさまざまな商品がありますが、今回おすすめするのは「インテリア雑貨」。発売したばかりの新作をご紹介します。

考えた人天才！「フラワーモチーフのドアノブカバー」

かわいい……と心の声が漏れてしまいそうなこちらは、ドアノブにはめて使う「ドアノブカバー フラワー」。ドアノブカバーにフラワーモチーフのぬいぐるみがついたかわいすぎるアイテムです。取り付け方はとっても簡単で、キャップを外してノブにはめるだけ。左右どちらでも使えるのがうれしいポイントです。柔らかな素材なので、ドアノブが壁に当たったときのクッションになってくれるのも魅力的。\660（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

置きっぱなしがかわいい「お花のドアストッパー」

フラワーモチーフのドアノブカバーと一緒に使ってほしいのが、こちらの「ドアストッパー フラワー」。約1kgとしっかりとした重さがあり、自立してくれる置き型のドアストッパーです。ぬいぐるみのようなキュートなデザインなので、置きっぱなしにしてもかわいいのが◎ いつの間にかドアが閉まっていてイライラ……なんてストレスをかわいく解決してくれそう。お値段は、\880（税込）。気になる方は、早めのチェックがおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A