人気グラビアアイドルでタレントの林ゆめ（30）が2026年1月15日に2nd写真集（宝島社）を発売することを、このほど発表した。それにあわせて、20代ラストに撮影した大胆過ぎる先行カットも公開した。



【写真】林ゆめの大胆ショット 美貌だけでなく「美ボディ」も！

「新世代のくびれ女王」として人気を集める林。20代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄で、水着やランジェリー姿をはじめとする、大胆で大人の色気溢れるカットを余すところなく収録されている。



先行カットでは、たわわな美バストがシャツの裾からはみ出る大胆カットを公開。他にも、ビキニカットや、ランジェリーショットなど、色気抜群なカットが多数公開された。



林自身のSNSでも「20代最後の写真集を出したいという夢が叶いました」（撮影時は29歳）と笑顔でアピール。「ロケ地や衣装も1着1着自分で拘って選んだり何度も打ち合わせをして本当に想いのこもった一冊です。たくさんの方に届きますように」と見どころについても記していた。



◆林ゆめ（はやし・ゆめ）1995年10月18日生まれ。北海道出身。身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデルの活動やバラエティ番組にも多く出演。自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」に任命をされ地元富良野市の PRを積極的に行っており北海道のテレビ番組にも多数出演するなど、幅広く活躍中。



（よろず～ニュース編集部）