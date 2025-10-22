憲政史上初めてとなる女性の総理大臣が誕生し、その期待感から21

日は史上最高値となる5万円に迫る場面もあった日経平均株価。物価高が長引く中、経済政策に力を入れるとする高市政権の誕生はどんな影響を与えるのでしょうか…。



日経平均株価、22日の東京株式市場の終値は「4万9307円79銭」。きのうより8円27銭値を下げましたが、3日連続で4万9000円台と高値で推移しています。





長野証券 宮嶋伸明執行役員「（日経225の）全体の8割が上昇していると。日経平均でですね。かなり日本経済に対する日本経済の先行きに関する期待というものが（国の）内外を含めて非常に高いものがあるということだと思います」「高市早苗君を内閣総理大臣に指名することが決まりました」高値の原動力となっているのが21日誕生した高市早苗総理の存在。宮嶋さんによりますと日経平均株価の値動きは政治の動きにリンクしていると分析しています。９月7日、石破前総理が退陣を表明した翌日、株価は上昇。そして、今月4日に高市さんが自民党総裁に決まると株価は2000円ほど急上昇しました。公明党の連立離脱が伝えられた翌11日は株価が下落しますが、今週に入り、史上初の4万9000円台に乗せると、高市総理が誕生した21日は一時5万円に迫る勢いを見せました。長野証券 宮嶋伸明執行役員「マーケットというのは先行きの不透明感を非常に嫌う。今までも不透明感が払しょくされる場面ではマーケットが反応して買われてきているという状況。しかも高市さんの政策というのは財政拡張的な積極財政ということで経済をふかすという政策になります。そうすると日本経済もこれから良くなっていくんじゃないかと拡大していくんじゃないかと」株式市場に新政権への期待感が現れる中、街の人は…。60代・大学職員「ちょっとだけNISAやっていて見る度に上がっているのはうれしい」40代・金融関係「すごく景気が良くなっているかというとそんなことはないので浮かれないで、上がってうれしい気持ちはあるが今後長期的な政策、どう変えていっていただけるか期待したいというふうに見ています」（21日夜の会見）高市早苗首相「強い日本経済をつくり上げ、外交安全保障で日本の国益を守り抜く。私には明確な決意がございました」高市内閣の発足から一夜明け、日経平均株価、22日の終値は「4万9307円79銭」。今後、株価はどう推移していくのか…。長野証券 宮嶋伸明執行役員「十分可能性はあるんじゃないかなと。5万円をつける可能性は十分あるかと思いますね。ただかなり上昇が急ピッチなものですから一部ご祝儀的なものもあるかと思いますのでね。少しもみ合うことは考えられますけど。外国人も日本が変わるということで日本株を買い越しに転じてきている。そういった面ではかなり期待できるんじゃないかと思っております」