Lienel、自己紹介ソング「We are Lienel!!!!!!」ライブ映像公開 特攻服姿で慣れないオラつきを披露
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が、13日に開催した初の東名阪ツアー『Lienel 4th Live Tour 2025「Miracle」』最終公演で披露した自己紹介ソング「We are Lienel!!!!!!」ライブ映像をYouTubeにて公開した。
【動画】独特すぎ！特攻服姿で慣れないオラつきを披露するLienel
同楽曲は、ライブ限定曲として5月から披露されていた。ツアーのオリジナルとなる「〜光速の六大神 ver.〜」で特攻服を身に纏ったメンバーが「暴走天使」らしからぬ慣れないオラつき方でパフォーマンスをしているところが見どころ。
また、Lienelの自己紹介ソングには彼らの「お茶目な部分」がフォーカスされているのが魅力。「反抗鬼」「なんでもええでー」「あたふたなリーダー」などメンバー自身を表現する独特なワードをコール＆レスポンスとして楽しめるのもLienelのライブの楽しみ方となっている。
