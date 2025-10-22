あいみょん、新MVは“一発撮り”で撮影「トラブルが私の素を引き出してくれました」
シンガー・ソングライターのあいみょんが、きょう22日に18枚目のシングル「ビーナスベルト」をリリース。同曲のミュージックビデオが公開された。
【画像】あいみょんのタトゥーも話題となった『GINZA』8月8日発売（9月号）表紙
同ミュージックビデオは、「マリーゴールド」「裸の心」などで知られる山田智和監督が手がけている。公衆電話の受話器を手にするあいみょんの姿から始まり、夜明けや日没の空に現れる淡いピンクの光「ビーナスベルト」を思わせる幻想的な時間帯に撮影された。
演出の目玉は“一発撮り”。緊張感の漂う中、あいみょんはゴルフやバスケットボールに挑んだり、ドラムを叩いたりと、さまざまなロケーションを巡る構成となっている。終盤では、人生で初めて気球に乗る姿も収められており、自然体で新鮮な表情が印象的な映像に仕上がっている。本人も「トラブルが私の素を引き出してくれました」と撮影を振り返っている。
タイトルにもなっている「ビーナスベルト」とは、太陽と反対側の空に現れるピンク色の帯を指す自然現象。楽曲の世界観と映像がリンクした内容となっており、視覚と音楽の両面からメッセージを感じ取ることができる。
■あいみょん コメント
淡々とした足取りと表情から
後半一気に崩れていくところが
今回のMVの見どころなんじゃないかと思っています！
トラブルが私の素を引き出してくれました。
楽曲と合わせて
長く誰かの心に残るものになれたら嬉しいです。
良い景色が見られました！
■山田智和監督 コメント
曖昧さと鮮明さが共存する世界。
記憶の断片たち、懐かしいような新しい風景の夕暮れ時、
あいみょん氏が見つけたものは...！
【画像】あいみょんのタトゥーも話題となった『GINZA』8月8日発売（9月号）表紙
同ミュージックビデオは、「マリーゴールド」「裸の心」などで知られる山田智和監督が手がけている。公衆電話の受話器を手にするあいみょんの姿から始まり、夜明けや日没の空に現れる淡いピンクの光「ビーナスベルト」を思わせる幻想的な時間帯に撮影された。
タイトルにもなっている「ビーナスベルト」とは、太陽と反対側の空に現れるピンク色の帯を指す自然現象。楽曲の世界観と映像がリンクした内容となっており、視覚と音楽の両面からメッセージを感じ取ることができる。
■あいみょん コメント
淡々とした足取りと表情から
後半一気に崩れていくところが
今回のMVの見どころなんじゃないかと思っています！
トラブルが私の素を引き出してくれました。
楽曲と合わせて
長く誰かの心に残るものになれたら嬉しいです。
良い景色が見られました！
■山田智和監督 コメント
曖昧さと鮮明さが共存する世界。
記憶の断片たち、懐かしいような新しい風景の夕暮れ時、
あいみょん氏が見つけたものは...！