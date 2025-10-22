タレント×会社経営“二刀流”の井口綾子（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。「子宮頸部高度異形成」と診断され、手術を受けたことを公表した。

「少し個人的なお話になりますが…先日『子宮頸部高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました！」と報告。「正直、この投稿をするかすごく悩みました。でも、同じように不安を感じている方や、忙しくて検診を後回しにしてしまっている方がいるならば、この投稿を見て何かのきっかけに少しでもなればと思い、書くことにしました」と公表に至った経緯をつづった。

「去年立ち寄ったレディースクリニックで“そういえば子宮頸がんの検査を受けたことない気がするな”と思い出し、まあ大丈夫だろうと思いつつ、その日は時間があって先生にもオススメされたので、ついでに検査を受けたのがきっかけでした」と振り返り、「でも結果は精密検査が必要とのことで、今まで健康診断でも何も引っかかったことがなかった私は“えっ？本当に？”と本気で驚きました。大学病院で再検査をすると、“中等度異形成”と診断」されたことを明かした。

その時は経過観察となったものの、1年後の検査で「高度異形成」に進行していること判明。「手術が必要です」と言われ、手術を決断したという。

「手術を終えた今は、あの時“なんとなく”でも検診に行って本当によかったと思っています。もし“自分は大丈夫だろう”と思ったまま気づかずにいたら…と思うと、少し怖いです」と心境を打ち明けた。

「病理の結果もこれからだし、まだまだ術後まもなくて体調も日々浮き沈みはあるけれど、今は心も体も少しずつ落ち着いてきて、“この経験もきっといつか自分の糧になる意味がある”と自然に思えるようになりました」と続け、「この投稿が、誰かが自分の体を大切にするきっかけに少しでもなれたら嬉しいです。これからも健康もお仕事もがんばるぞ」と締めくくった。